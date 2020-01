Ništa od Cyberpunka: Odgodili igru jer još nije sve kako spada

Cyberpunk 2077 je jedna od najiščekivanijih igara ove godine, a autori igre potvrdili su u četvrtak da ćemo igru još neko vrijeme čekati. RPG igra u kojoj jednu od uloga ima i veliki Keanu Reeves trebala je po originalnom planu izaći 16. travnja, no CD Projekt Red objavio je kako ćemo igru ipak igrati tek 17. rujna.

U objavi na Twitteru napisali su da je igra trenutno u fazi gdje je gotova i igriva, ali da imaju još posla na njoj.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV