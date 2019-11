Ovo je deset igara zbog kojih jedva čekamo da počne 2020.

Ove smo godine uživali u nizu sjajnih igara na našim računalima, konzolama, ali i mobitelima, a aktualni Death Stranding kojeg sada igramo je jedan od rijetkih naslova koji je izazvao toliku lavinu reakcija.

Međutim, sljedeća bi nam trebala donijeti još više gamerskih uzbuđenja jer se očekuju nova generacija PlayStation i Xbox konzola koje će donijeti još snažniji hardver, napredniju grafiku i zanimljivije igre. No aktualne generacije konzola daleko su od toga da su spremne za otpis. Sigurni smo da ćemo još koju godinu imati fantastične igre i na aktualnim konzolama.

1. Cyberpunk 2077

Od prve najave ove igre prije šest godina znalo se da se kuha nešto veliko u studiju koji nam je donio i genijalni serijal Witcher, a kad smo vidjeli da i Keanu Reeves glumi u Cyberpunku - bilo je sasvim jasno - ovo će biti jedan od najvećih, ako ne i glavni gamerski hit za sljedeću godinu. Cyberpunk je RPG koji nam donosi distopijsku noir priču smještenu u megapolis Night City pun robota i kiborga. Vi ćete stvoriti svoju verziju V - glavnog lika kojem možete izabrati i životnu priču, a kroz igru ćete obavljati gomilu poslova i misija, a upravo Keanu Reeves će vam biti jedan od pomoćnika. Cyberpunk ćemo igrati od 16. travnja.

2. Last of Us Part II

Kao i prvi Last of Us i drugi dio igre stići će na kraju aktualne generacije konzola, a pred njim je velik zadatak da nastavi jednu od najboljih priča koje smo vidjeli u svijetu igara. Iako je bila smještena u apokaliptični svijet zombija, Ellie i Joel ponudili su puno više od pukog preživljavanja. Dosadašnje najave otkrile su nam manje dijelove priče i pokazale kako će izgledati sama igra. Znamo da je Ellie sada djevojka od 19 godina, a i Joel je opet bitan dio igre, no Neil Druckmann iz Naughty Dog studija otkrio je kako je njihova veza napeta, ali se igra oslanja na ovaj duo i njihove odnose i to kako su tu jedan za drugog. U igri ćemo otkriti i kako je Dina najbolja prijateljica Ellie, a s vremenom i puno više. Znamo i kako Ellie kreće u osvetu, ali u veljači ćemo saznati koliko je to povezano s Dinom.

3. Doom Eternal

Novi nastavak iz Doom serijala isprva smo trebali igrati baš u ovo vrijeme, no igra je prebačena na ožujak. Najave koje smo dosad vidjeli izgledaju vrhunski i čini se da bi igra mogla ponuditi hrpu zabave. Pitanje je jedino kako će se igra primit među gamerima, jer u otprilike isto vrijeme mnogi će razmišljati treba li potrošiti ušteđevinu na Doom, Watch Dogs ili Cyberpunk.

4. Halo Infinite

Halo je jedan od najznačajnijih serijala za Xbox, a Infinite bi trebao stići tijekom sljedeće godine, no osim prvog trailera, nije nam puno toga poznato oko nove igre. Infinite bi trebao stići na Xbox i PC, a velika su očekivanja nakon Halo 5 koji i nije primljen tako dobro.

5. Watch Dogs: Legion

Watch Dogs serijal također je sa svoja dva nastavka izazvao podijeljene reakcije, a nakon dobre dvojke, očekuje se kako bi Legion trebao nastaviti u tom smjeru. Dok smo u prethodnim nastavcima bili fokusirani na hakiranje elektronike oko nas, sada ćemo morati regrutirati što je više ljudi moguće. Naime, priča je smještena u London i čini se kao neka crna verzija budućnosti nakon Brexita, u kojoj moramo izgraditi otpor i preuzeti nazad kontrolu. Svaki od likova koje možemo preuzeti ima svoje vještine, pa kao što pokazuje i najava, možemo igrati kao bakica koja je nekad bila plaćeni ubojica.

6. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Prvi nastavak ove igre zaslužio je davne 2004. godine status jednog od najboljih RPG-ova, ali i ponajbolje vampirske igre ikad. U ožujku bi napokon trebali zaigrati i Bloodlines 2 koji želi nastaviti u stopama prethodnika i donosi bolje borbe. Igra će nas smjestiti u Seattle u vrijeme blagdana u svijet u kojem su vampiri, vukodlaci, demoni i ostala bića dio stvarnosti, a vi ste jedan od ljudi koji su pretvoreni u vampire. Niste moćni kao punokrvni vampiri, ali ste otporniji na sunčevu svjetlost.

7. Marvel's Avengers

Nakon što je ove godine završilo veliko poglavlje u Marvelovoj filmskoj sagi i okrećemo se nekim novim pričama i prijetnjama, na naše gaming uređaje, a među kojima je i Google Stadia, sljedećeg proljeća stižu nešto drugačiji Osvetnici. Ovi možda ne izgledaju kao njihove filmske verzije, ali igra će sigurno računati na njihovu popularnost - Endgame je ipak postao film s najvećom zaradom u povijesti. Ova bi igra trebala biti začetnik gaming sage, za koju se Marvel nada da će ponoviti filmski uspjeh sa brojnim likovima iz njihove kolekcije. Tako je poznato i da će Ms. Marvel (Kamala Khan) imati ključnu ulogu u spajanju ekipe nakon katastrofe u kojoj umire Kapetan Amerika.

8. Skull & Bones

Ubisoft nam je kroz Assassin's Creed serijal pokazao da jako dobro znaju kako u igri prikazati život na moru, a gusari bi trebali biti i glavna tema njihove velike igre za sljedeću godinu. Skull & Bones će nas pustiti da zaplovimo velikim morskim prostranstvima i krenemo u borbe i pljačkanje brodova. Naravno, svoje brodove ćemo moći i nadograditi.

9. Dying Light 2

Još jedna igra koja nam donosi borbe sa zombijima je Dying Light 2. Nastavak igre opet nam donosi borbe s hordama neprijatelja i napete noćne scene, a nova igra donosi i dublju priču na koju ćemo aktivno utjecati. Tako će tu biti detalja koji će moći drastično promijeniti tijek priče i otežati nam preživljavanje.

10. Age of Empires 4

Kultni strateški serijal za mnoge gamere je bila prva strateška igra koju su zaigrali, a koliko je igra dugotrajna svjedoči i činjenica da je prethodni nastavak izašao davne 2005. godine. Ovih smo dana dobili prve naznake Age of Empiresa 4 i igra izgleda spektakularno. Strateška igra ponovno će nas baciti na putovanje kroz povijest, ali puno detalja o samom naslovu još nije poznato. Zna se pak da ćemo AoE igrati na računalima i Xboxu, no kad točno, također nije poznato. Mnoge glasine ukazuju da bi igra trebala izaći sljedeće godine, no sljedeći mjeseci donijet će službenu potvrdu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Velike promjene s 5G mrežom

Kao što smo vidjeli proteklog tjedna, na Reboot InfoGameru po prvi put se finalni turnir A1 Adria lige igrao na testnoj A1 5G mreži. Igrači Hearthstonea i Clash Royalea tako su imali priliku na mreži sljedeće generacije zaigrati igre uz iznimno nisku latenciju, a očekuje se da bi sljedeće godine trebali još snažnije vidjeti koliki će utjecaj 5G imati i na svijet gaminga.



Naime, mnoge od ovih igara koje stižu u 2020. godini, moći će se igrati i na Google Stadiji, ali i drugim gaming streaming servisima. Tu se oslanjamo na to da se igre 'vrte' na nekim dalekim data centrima, a mi imamo samo prijamnik za koji trebamo dovoljno brzu vezu koja će to sve poslati na naše ekrane. Upravo zato će 5G uz nove optičke mreže imati važnu ulogu jer će omogućiti da svaka milisekunda igra za nas. Naime, 5G će omogućiti mnogima, do kojih će optika teško ikad doći, da uživaju u brzom surfanju, ali i kompetitivnom igranju na vrhunskoj razini.



- Nove generacije mobilnih mreža donose značajno poboljšanu latenciju i brzinu broadbanda te time otvaraju nove mogućnosti online igranja, a zahvaljujući gaming streaming servisima vrhunska zabava bit će nam dostupna na svim uređajima i u pokretu. Već sada nudimo infrastrukturu za vrhunsko iskustvo gaminga na najboljoj mobilnoj i fiksnoj mreži u Hrvatskoj prema neovisnom, međunarodnom P3 mjerenju. - komentirao je utjecaj 5G mreže na gaming Tomislav Makar, glavni direktor za tehniku A1 Hrvatska.