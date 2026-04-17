Kineski astronauti ostaju u svemiru još mjesec dana

Kineska posada astronauta Shenzhou-21 ostat će u svemiru još mjesec dana, nakon pažljivog razmatranja kineskog Ureda za svemirsko inženjerstvo s ljudskom posadom, izvijestila je u petak kineska državna televizija

Admiral

Svemirska raketa Shenzhou-21 i njezina posada lansirani su 31. listopada raketom Long March-2F iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini. Misije uključuju trojica astronauta na šestomjesečnom boravku u svemiru. U trenutnoj misiji su Zhang Hongzhang, Wu Fei - najmlađi kineski astronaut poslan u svemir - i zapovjednik Zhang Lu, koji je letio u misiji Shenzhou-15 2022. godine. Trojica astronauta u vrijeme lansiranja imala su 39, 32 i 48 godina.

Astronauti blisko surađuju uz podršku robotske ruke i istraživača svemirske stanice te su uspješno dovršili zadaće, uključujući postavljanje uređaja za zaštitu od svemirskog otpada i pregled opreme i objekata izvan svemirske letjelice, priopćio je CCTV, pozivajući se na svemirski ured.

Njih trojica su u orbiti više od pet mjeseci i u dobrom su životnom i radnom stanju, rekao je CCTV.

U OŽUJKU Kineski izvoz naglo posustao
Kineski izvoz naglo posustao

Očekivalo se da će se posada Shenzhou-21 vratiti na Zemlju oko travnja nakon što završe svoju polugodišnju smjenu. To će sada biti produženo za mjesec dana, iako CCTV nije dao točan datum njihovog povratka.

"Kako bi se dodatno provjerile tehnologije povezane s dugotrajnim boravkom astronauta u orbiti, planira se produžiti boravak posade u orbiti za otprilike mjesec dana", rekao je CCTV.

Tijekom svemirskog leta, posada astronauta nastavit će provoditi relevantne znanstvene i tehnološke eksperimente, rekli su.

Znanstvenici otkrili: Svemir se širi brže nego što smo mislili. Postaje čudno. Imamo problem
NOVO ISTRAŽIVANJE

Znanstvenici otkrili: Svemir se širi brže nego što smo mislili. Postaje čudno. Imamo problem

Svemir se širi brže nego što smo mislili! Jesmo li na pragu "nove fizike"?
Hrvatska horor igra Go Home Annie stigla i na PlayStation 5, PC igrači dobili niz poboljšanja
PROŠIRILI SU I PRIČU

Hrvatska horor igra Go Home Annie stigla i na PlayStation 5, PC igrači dobili niz poboljšanja

Jedna od ključnih promjena odnosi se na nadnaravnu ručnu kameru, koja sada ima znatno veću ulogu i otvara više prostora za istraživanje i interakciju. Uz to, uveden je novi horor dio s mračnijim okruženjima i izraženijim osjećajem prijetnje
Top 10 mitova o AI u koje hitno morate prestati vjerovati
RAZBIJANJE ZABLUDA

Top 10 mitova o AI u koje hitno morate prestati vjerovati

Razotkrivamo 10 mitova o AI: od svjesnih strojeva do superinteligencije! Saznajte zašto AI nije ni svjestan ni nepogrešiv i zašto neće ukinuti sve poslove.

