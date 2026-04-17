Kineski astronauti ostaju u svemiru još mjesec dana

Svemirska raketa Shenzhou-21 i njezina posada lansirani su 31. listopada raketom Long March-2F iz Centra za lansiranje satelita Jiuquan u sjeverozapadnoj Kini. Misije uključuju trojica astronauta na šestomjesečnom boravku u svemiru. U trenutnoj misiji su Zhang Hongzhang, Wu Fei - najmlađi kineski astronaut poslan u svemir - i zapovjednik Zhang Lu, koji je letio u misiji Shenzhou-15 2022. godine. Trojica astronauta u vrijeme lansiranja imala su 39, 32 i 48 godina.

Astronauti blisko surađuju uz podršku robotske ruke i istraživača svemirske stanice te su uspješno dovršili zadaće, uključujući postavljanje uređaja za zaštitu od svemirskog otpada i pregled opreme i objekata izvan svemirske letjelice, priopćio je CCTV, pozivajući se na svemirski ured.

Njih trojica su u orbiti više od pet mjeseci i u dobrom su životnom i radnom stanju, rekao je CCTV.

Očekivalo se da će se posada Shenzhou-21 vratiti na Zemlju oko travnja nakon što završe svoju polugodišnju smjenu. To će sada biti produženo za mjesec dana, iako CCTV nije dao točan datum njihovog povratka.

"Kako bi se dodatno provjerile tehnologije povezane s dugotrajnim boravkom astronauta u orbiti, planira se produžiti boravak posade u orbiti za otprilike mjesec dana", rekao je CCTV.

Tijekom svemirskog leta, posada astronauta nastavit će provoditi relevantne znanstvene i tehnološke eksperimente, rekli su.