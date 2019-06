'Njišemo se, cupkamo i već bolje učimo na pilates loptama'

Prvašići u Osnovnoj školi “Ivan Filipović” u Osijeku već se dva tjedna odlično zabavljaju na nastavi.

Dok slušaju svoju učiteljicu i razrednicu Ivanu Frančić, lagano cupkaju na pilates loptama, na kojima sjede za školskom klupom. Zadovoljniji su, sretniji, i iako sjede u klupi svakodnevno 4-5 sati, sad im to više nije naporno ni psihički ni fizički.

- Super su lopte. Morali smo naučiti kako se na njima sjedi. Malo raširiš noge za bolju stabilnost i sjedneš više prema naprijed. Leđa se izravnaju. Ako sjedneš prema nazad, onda možeš pasti s nje. Malo smo i padali u početku, ali ništa strašno. Više ne padamo - uz smijeh nam objašnjava prvašica Gita Pešut.

Za zadovoljstvo svojih učenika zaslužna je upravo Ivana Frančić.

- Sjedenje na loptama već postoji kao praksa u američkim školama, a primijenile su to i neke škole u Europi i kod nas. Čitala sam o prednostima sjedenja na loptama na nastavi, prezentirala to roditeljima svojih učenika, slažu li se da i mi to probamo. Uz pomoć roditelja došli smo i do sponzora, velike tvrtke za prodaju sportske opreme, koja nam je donirala 24 lopte. Djeca su bila oduševljena čim su stigle - kaže učiteljica Ivana.

Dodaje kako je svim učenicima prvo morala pokazati pravilno sjedenje na lopti.

Novu opremu i pravila shvatili su vrlo ozbiljno - paze da ih ne probuše, da je svaka na svome mjestu nakon što izađu iz učionice, tijekom odmora nema loptanja...

Iako su stalno u pokretu, fokusirani su na učiteljicu

- Za sada sam zadovoljna rezultatima. I ja sjedim na lopti u učionici, a koristit ćemo ih i na tjelesnom - dodaje Frančić.

- Lopte su nam baš zanimljive i sjedenje na njima je super. Možemo malo skakutati na njima dok slušamo što nam učiteljica govori i onda nam nije dosadno. Sad sam naučio i pisati dok sjedim na lopti. Isto je kao na stolici, samo se moraš malo umiriti - kaže oduševljeni prvašić Mihael Halas dodajući kako im na zabavnoj nastavi zavide svi drugi učenici u školi.

- Ovo nam je nešto kao pilot-projekt. Kad vidimo rezultate, odlučit ćemo o nabavci lopti za ostale učenike. Pozdravio sam inicijativu kolegice jer sam se kao profesor tjelesnog puno susretao s problemima kralježnice kod djece zbog lošeg držanja i sjedenja.

Problem postoji, kao i činjenica da se na njemu baš i ne radi. Preporuka je bila da djeca vježbaju tijekom nastave u kraćim pauzama, ali to se jedno vrijeme provodilo i kasnije više ne. Zbog svega toga su mi se pilates lopte učinile kao dobra ideja. Bitno nam je bilo da ideju podrže i roditelji te da se djecu educira kako se lopte koriste za sjedenje jer to nije ni lako ni jednostavno - kaže Zlatko Kraljević, ravnatelj osječke Osnovne škole “Ivan Filipović”, kineziolog po struci.

Pravilnije sjede, jačaju muskulaturu i bolje se koncentriraju

- Očekivali smo da neće dugo izdržati sjediti na loptama prvih nekoliko dana, no njima to nije problem.

Nastava je sad i vizualno dinamičnija. Imate osjećaj da su djeca nemirna dok sjede, a ona zapravo stalno pomalo cupkaju na loptama, njišu se lijevo-desno, balansiraju cijelim tijelom, a istodobno su fokusirani na ono što im učitelj govori. To je odličan način na koji se angažiraju obje polovice mozga i to njihovo stalno gibanje jest svrha lopti, da je tijelo stalno u pokretu, da leđa nisu fiksirana i zgrbljena - pojašnjava ravnatelj koji i sam sjedi na pilates lopti kad nema goste.

- Već se primjećuje da su koncentriraniji i pravilnije sjede. Cupkanjem na lopti koriste mišiće leđa i nogu te jačaju muskulaturu. Naravno, kad nešto pišu ili čitaju, sjede na stolcima jer je zamisao bila da lopte koristimo jedan sat, a drugi stolice. No oni sad ne žele sići s lopti - kaže učiteljica Ivana.

