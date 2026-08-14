Britanski nogometaš sam je policiji praktički isporučio dokaze protiv sebe. Snimao se kako BMW-om X3 M vozi i do 307 km/h po cestama, driftaja kroz kružne tokove i juri više nego dvostruko iznad ograničenja
OPASNA VOŽNJA
Nogometaš se snimao kako BMW-om juri 307 km/h. Dobio je četiri godine zatvora...
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Britanski nogometaš Connor Charlton sam je policiji praktički isporučio dokaze protiv sebe. Snimao se kako BMW-om X3 M vozi i do 307 km/h po javnim cestama, driftajući kroz kružne tokove i jureći više nego dvostruko iznad ograničenja
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