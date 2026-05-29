SVI BI SE IGRALI ŠPIJUNA

Nova Bondova igra 007 First Light prodala se u 1,5 milijuna primjeraka u prvih 24 sata!

Piše Tin Žigić,
007 First Light oborio rekorde prodaje: 1,5 milijuna primjeraka u 24 sata! Originalna priča o mladom Bondu osvojila kritičare i igrače, a Patrick Gibson briljira u ulozi slavnog agenta

Danski studio IO Interactive, poznat po serijalu Hitman, objavio je kako je njihova nova akcijska avantura 007 First Light ostvarila izvanredan komercijalni uspjeh. U samo 24 sata od izlaska, igra je prodana u više od 1,5 milijuna primjeraka na globalnoj razini, čime je postavljen snažan temelj za budućnost franšize u svijetu videoigara.

IGRA IZLAZI 27. SVIBNJA Sve što znamo o "007 First Light": Nova Bond igra donosi priču o podrijetlu i TikTok hit
Originalna priča o porijeklu agenta

Za razliku od prethodnih igara koje su se često oslanjale na filmove, 007 First Light donosi potpuno originalnu priču o počecima najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu. Radnja prati mladog, 26-godišnjeg Jamesa Bonda na početku njegove karijere u agenciji MI6, dok prolazi kroz obuku i kreće na ključnu misiju koja će mu osigurati status agenta "00". Razvojni tim istaknuo je želju stvoriti Bonda za novu generaciju igrača, neovisnog o filmskim inkarnacijama, a uloga je povjerena irskom glumcu Patricku Gibsonu.

Kritika i igrači oduševljeni

Igra je naišla na iznimno pozitivne reakcije kritičara, što potvrđuju i visoke ocjene na agregatorskim stranicama poput Metacritica, gdje trenutno drži prosječnu ocjenu 87. Pohvale su usmjerene na dinamičan gameplay, koji vješto spaja elemente šuljanja po uzoru na Hitman s eksplozivnom akcijom i borbom prsa o prsa, za koju su developeri inspiraciju pronašli u serijalu Batman: Arkham. Kritičari su također istaknuli kvalitetu naracije, filmsku prezentaciju i Gibsonovu izvedbu kao ključne adute.

"1,5 milijuna prodanih primjeraka! Hvala vam što ste se odazvali lansiranju igre 007 First Light, na vašem ogromnom entuzijazmu i na dijeljenju vaših iskustava s igrom."

' BONDIĆ, JAKOV BONDIĆ' Novi James Bond u igri govori crnogorski i već je podigao veliku prašinu na Balkanu
Tehnologija i budućnost serijala

007 First Light razvijen je na vlastitom Glacier engineu studija IO Interactive, a podržava napredne grafičke tehnologije. Igra je objavljena 27. svibnja za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, dok se verzija za Nintendo Switch 2 očekuje kasnije tijekom ljeta. CEO studija Hakan Abrak izrazio je nadu kako je ovo tek početak te da bi First Light mogao biti prvi dio potencijalne trilogije, čime bi se stvorila nova, dugovječna saga o Jamesu Bondu u svijetu videoigara.

*uz korištenje AI-ja

Meta za Facebook, Instagram i WhatsApp uvodi pretplate
Meta uvodi pretplate za Facebook, Instagram i WhatsApp! Novi "Plus" paketi donose ekskluzivne značajke, a stižu i napredni "Meta One" planovi. Hoće li ovo promijeniti pravila igre.
Masovni bijeg s Googlea: Korisnici jure na DuckDuckGo zbog straha od nametnutog AI
DuckDuckGo ruši rekorde instalacija u SAD-u! Nakon Googleove AI konferencije, korisnici masovno prelaze na tražilicu koja čuva privatnost. Hoće li Google izgubiti korisnike
Ferrari Luce čuvali su kao veliku državnu tajnu, novinarima je prijetila kazna od 600.000 €
Prema tvrdnjama poznatog britanskog YouTubera Shmee150, pravim imenom Tima Burtona, novinarsko predstavljanje modela Luce u Rimu više je nalikovalo strogo kontroliranoj sigurnosnoj operaciji nego glamuroznoj premijeri superautomobila

