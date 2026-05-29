Nova Bondova igra 007 First Light prodala se u 1,5 milijuna primjeraka u prvih 24 sata!

Danski studio IO Interactive, poznat po serijalu Hitman, objavio je kako je njihova nova akcijska avantura 007 First Light ostvarila izvanredan komercijalni uspjeh. U samo 24 sata od izlaska, igra je prodana u više od 1,5 milijuna primjeraka na globalnoj razini, čime je postavljen snažan temelj za budućnost franšize u svijetu videoigara.

Originalna priča o porijeklu agenta

Za razliku od prethodnih igara koje su se često oslanjale na filmove, 007 First Light donosi potpuno originalnu priču o počecima najpoznatijeg tajnog agenta na svijetu. Radnja prati mladog, 26-godišnjeg Jamesa Bonda na početku njegove karijere u agenciji MI6, dok prolazi kroz obuku i kreće na ključnu misiju koja će mu osigurati status agenta "00". Razvojni tim istaknuo je želju stvoriti Bonda za novu generaciju igrača, neovisnog o filmskim inkarnacijama, a uloga je povjerena irskom glumcu Patricku Gibsonu.

Kritika i igrači oduševljeni

Igra je naišla na iznimno pozitivne reakcije kritičara, što potvrđuju i visoke ocjene na agregatorskim stranicama poput Metacritica, gdje trenutno drži prosječnu ocjenu 87. Pohvale su usmjerene na dinamičan gameplay, koji vješto spaja elemente šuljanja po uzoru na Hitman s eksplozivnom akcijom i borbom prsa o prsa, za koju su developeri inspiraciju pronašli u serijalu Batman: Arkham. Kritičari su također istaknuli kvalitetu naracije, filmsku prezentaciju i Gibsonovu izvedbu kao ključne adute.

"1,5 milijuna prodanih primjeraka! Hvala vam što ste se odazvali lansiranju igre 007 First Light, na vašem ogromnom entuzijazmu i na dijeljenju vaših iskustava s igrom."

Tehnologija i budućnost serijala

007 First Light razvijen je na vlastitom Glacier engineu studija IO Interactive, a podržava napredne grafičke tehnologije. Igra je objavljena 27. svibnja za PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC, dok se verzija za Nintendo Switch 2 očekuje kasnije tijekom ljeta. CEO studija Hakan Abrak izrazio je nadu kako je ovo tek početak te da bi First Light mogao biti prvi dio potencijalne trilogije, čime bi se stvorila nova, dugovječna saga o Jamesu Bondu u svijetu videoigara.

*uz korištenje AI-ja