Sve što znamo o "007 First Light": Nova Bond igra donosi priču o podrijetlu i TikTok hit

Studio IO Interactive, poznat po hvaljenom serijalu Hitman, potvrdio je neočekivanu suradnju u svojoj nadolazećoj igri "007 First Light". Slavni TikToker Khaby Lame imat će cameo ulogu u igri koja donosi priču o podrijetlu najpoznatijeg tajnog agenta, a čiji je izlazak zakazan za 27. svibnja 2026. godine.

Od TikTok senzacije do špijunskog svijeta

Lame, koji je svjetsku slavu stekao nijemim, humorističnim reakcijama na komplicirane videe, pojavit će se kao NPC u dijelu igre smještenom u Vijetnamu. U kratkom isječku objavljenom na društvenim mrežama, Bond prilazi Lameovom liku tražeći upute do "špilje spokoja". Vjeran svom internetskom liku, Lame bez riječi, uz karakterističan izraz lica, jednostavno pokazuje rukom na znak koji Bonda usmjerava na pravi put. Ova simpatična suradnja zanimljiv je spoj svijeta videoigara i popularne kulture.

Priča o podrijetlu agenta 007

"007 First Light" je akcijska avantura iz trećeg lica koja se fokusira na Bondove rane dane, prije nego što je službeno postao agent 007. Igrači preuzimaju ulogu mladog Jamesa Bonda (glumi ga Patrick Gibson), mornaričkog pripravnika koji nakon incidenta na Islandu privuče pažnju agencije MI6. Radnja prati njegovu obuku na Malti pod mentorstvom bivšeg 00 agenta Johna Greenwaya (Lennie James) te prve misije koje ga vode u lov na odmetnutog agenta i suočavanje s karizmatičnim negativcem Bawmom (Lenny Kravitz), najvećim trgovcem na crnom tržištu zapadne hemisfere.

Gameplay inspiriran Hitmanom s Bondovim potpisom

DNK studija IO Interactive snažno se osjeća u gameplayu, koji kombinira šuljanje, akciju i korištenje gadgeta. Igrači će moći birati vlastiti pristup misijama, bilo da se radi o tihom infiltriranju ili otvorenoj borbi. Sustav borbe je dinamičan i uključuje borbu prsa o prsa, precizno pucanje i korištenje okoline. Posebna mehanika "License to Kill" aktivira se kada neprijatelji koriste smrtonosnu silu, dopuštajući Bondu da uzvrati. Uz klasične špijunske zadatke, igra će sadržavati i filmske potjere automobilima te eksplozivne akcijske sekvence.

Glumačka postava i platforme

Uz Patricka Gibsona, Lennieja Jamesa i Lennyja Kravitza, glumačku postavu čine i Priyanga Burford kao M, Alastair Mackenzie kao Q te Kiera Lester kao Moneypenny. "007 First Light" izlazi 27. svibnja 2026. za PlayStation 5, Xbox Series X/S i PC. Verzija za Nintendo Switch 2 očekuje se naknadno, tijekom ljeta iste godine.

*uz korištenje AI-ja