Nova C-klasa stigla je u Hrvatsku, a mi smo među prvima dobili priliku voziti jedan od najvažnijih Mercedesa na tržištu. naime, unatoč rastu prodaje SUV-ova C-klasa je i dalje najprodavaniji Mercedesov model. Samo prošla generacija ovog auta prodana je u 2,5 milijuna primjeraka što ej čini jednim od najbolje prodavanih auta na svijetu uopće.

Auto je dizajnerski potpuno promijenjen, no na prvi pogled ne razlikuje se previše od prethodnika. Provjeren dizajnerski koncept preuzet je od drugih aktualnih modela ovog proizvođača i rezultat je auto koji izgleda vrlo elegantno, pomalo sportski i jako atraktivno.

Najveći napredak je ostvaren ispod karoserije. C-klasa je napravljena na modificiranoj platformi nove S-klase i preuzela je mnoge tehnologije od nje, ali i od drugih aktualnih modela. Nabrojimo ovdje samo nekoliko detalja koje Mercedes ističe. Digitalna svjetla imaju rezoluciju od 1,3 milijuna piksela po svjetlu, stražnji kotači se mogu zakretati do 2,5 stupnjeva, plug-in hibridna verzija ima jedan od najboljih dosega na svijetu, oko 100 kilometara... Tu su i novi motori, a zahvaljujući rastu dimenzija auto ima i više mjesta u unutrašnjosti. Naime, nova C-klasa je u dužinu narasla šest, u širinu 1 centimetar, dok je međuosovinski razmak 3 cm veći.

Dizajn unutrašnjosti je potpuno promijenjen. Prvo što upada u oči je veliki okomito postavljen središnji zaslon po uzoru na S-klasu. Novi su i digitalni instrumenti, upravljač, a otvori za ventilaciju sada više nisu okrugli već su ovalni. Digitalni instrumenti nude se s dijagonalama 10,25 ili 12,3 inča, dok dodirni zaslon može imati 9,5 ili 11,9 inča. C-klasa je, kao i S-klasa, dobila i drugu generaciju MBUX sustava.

U novu C-klasu se ugrađuju isključivo četverocilindrični motori, a za malo više snage tu je i plug-in hibridna verzija. Trenutno su dostupne benzinske verzije C 180, C 200, C200 4MATIC, C300 i C300 4MATIC. Svi motori imaju mild hybrid tehnologiju od 48 V i dodatnu električnu snagu. Tako Mercedes snagu osnovnog C 180 deklarira kao 170 + 20 KS. C 200 ima 204 + 20 KS, a C 300 258 + 20 KS. Prva dva benzinca imaju obujam 1,5 litara, a najsnažniji dvije litre. Dizelske verzije koje se nude su C 220 d i C300 d. Slabija razvija 200 + 20 KS, a snažnija 265 + 20 KS.

Vrh ponude su plug-in hibridne verzije koje stižu nešto kasnije. One ima bateriju od 25,4 kWh što je dovoljno na električni doseg od oko 100 kilometara što je jedna od najboljih vrijednosti među plug-in hibridnim autima. Također, za razliku od velike većine plug-in hibrida C-klasa se može puniti na DC punjačima snagom do 55 kW što omogućuje punjenje baterije za oko pola sata. Snaga AC punjenja je 11 kWh. Većina drugih plug-in hibrida na najbržim se punjačima puni najmanje 2 do 3 sata.

Potpuni podaci o plug-in hibridima za sada nisu objavljeni tako da ne znamo sve detalje. Mercedes će ponuditi benzinsku i dizelsku verziju, a najavljena snaga motora s unutrašnjim izgaranjem je od 200 KS. Tu je i dodatni električni motor snage 129 KS. Automatski mjenjač će imati 9 brzina, a pogon će biti na sve kotače.

Nova C-klasa nudi i više uživanja u vožnji. Po prvi puta u ovom modelu možemo naći upravljanje stražnjim kotačima. Oni se mogu zakrenuti do 2,5 stupnjeva što doprinosi dobrim voznim osobinama ali i manjem krugu okretanja (manji je 44 cm).

U vožnji je C-klasa upravo onakva kako smo i očekivali. Auto je iznimno komforan, ali i jako, jako sposoban kad krenete u jurnjavu. Zbog stražnjeg upravljanja auto još preciznije ulazi u zavoje, a ovjes je besprijekoran. Oduševljava i vrhunska zvučna izolacija.

Najjeftiniji model u cjeniku je benzinski C 180 koji košta 330.896 kuna. Osnovni dizelski model C 220 d košta od 366.959 kuna. Najskuplji model u ponudi je trenutno C 300 d koji košta 402.820 kuna. Karavanska verzija kod koje je osnovni model C 200 košta od 371.074 kuna.