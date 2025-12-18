Obavijesti

Netflix proglasio pobjedu novim logom, Warner odbio milijarde Paramounta: 'Ponuda je jača'

Netflix proglasio pobjedu novim logom, Warner odbio milijarde Paramounta: 'Ponuda je jača'
U znak samopouzdanja, streaming div je već predstavio i redizajn koji spaja logotipe dviju kompanija, signalizirajući da bitku smatra dobivenom

Upravni odbor Warner Bros. Discoveryja (WBD) i službeno je odbio neprijateljsku ponudu za preuzimanje tešku 108.4 milijarde dolara koju je poslao Paramount Skydance, čime je, čini se, završena višemjesečna saga o budućnosti jednog od najvećih holivudskih studija. Odbor je jednoglasno preporučio svojim dioničarima da umjesto toga prihvate prethodno dogovoreni sporazum o spajanju s Netflixom, nazvavši ga "superiornom i sigurnijom alternativom". U znak samopouzdanja, streaming div je već predstavio i redizajn koji spaja logotipe dviju kompanija, signalizirajući da bitku smatra dobivenom.

Odbor WBD-a jednoglasno protiv Paramounta

U oštrom pismu upućenom dioničarima, Upravni odbor WBD-a nazvao je Paramountovu ponudu "neadekvatnom" te je ustvrdio da sa sobom nosi "brojne i značajne rizike". Glavna zamjerka odnosila se na strukturu financiranja, za koju tvrde da nema čvrsto pokriće unatoč Paramountovim tvrdnjama. Iako se ponuda oslanjala na bogatstvo obitelji Ellison, na čelu s milijarderom i osnivačem Oraclea, Larryjem Ellisonom, WBD ističe da nije postojalo osobno jamstvo, već se sve svodilo na "nepoznati i neprozirni opozivi trust".

"Opozivi trust nije zamjena za osigurano jamstvo kontrolnog dioničara", stoji u priopćenju WBD-a, u kojem se dodaje da se imovina takvog trusta može povući u bilo kojem trenutku. S druge strane, istaknuli su financijsku snagu Netflixa, tvrtke čija tržišna vrijednost premašuje 400 milijardi dolara i koja ima snažnu investicijsku kreditnu ocjenu. Usporedbe radi, Paramountova tržišna kapitalizacija iznosi oko 15 milijardi dolara, a kreditni rejting mu je tek "nijansu iznad 'smeća'".

Netflixova ponuda kao 'sigurna luka'

Sporazum koji je Warner Bros. Discovery sklopio s Netflixom 5. prosinca procijenjen je na ukupnu vrijednost od otprilike 82.7 milijardi dolara. Prema uvjetima, Netflix će preuzeti Warner Bros. filmske i televizijske studije, streaming servis HBO Max te kultni brend HBO. Dioničari WBD-a dobit će kombinaciju gotovine i dionica Netflixa u vrijednosti od 27.75 dolara po dionici. Dodatnu vrijednost predstavlja i planirano odvajanje WBD-ovog poslovanja s linearnim TV mrežama, Discovery Global, u zasebnu tvrtku.

Čelnici Netflixa, Ted Sarandos i Greg Peters, pozdravili su odluku WBD-ovog odbora. "Ovo je bio konkurentan proces koji je donio najbolji ishod za potrošače, kreativce, dioničare i širu industriju zabave", poručio je Sarandos. Posebno je naglasio kako je Netflix "sto posto predan prikazivanju filmova Warner Brosa u kinima, s tradicionalnim vremenskim prozorom". Peters je dodao kako je transakcija "fundamentalno pro-potrošačka, pro-inovativna i pro-kreativna". Kako bi potvrdili svoju ozbiljnost i uvjerenost u dobivanje regulatornih odobrenja, Netflix je pristao platiti rekordnu naknadu od 5.8 milijardi dolara u slučaju da spajanje bude blokirano, što je značajno više od Paramountovih pet milijardi.

Drama iza kulisa: Pisma odvjetnika i poruke u zadnji čas

Cijeli proces nije prošao bez drame, koja je sada izašla na vidjelo kroz službene dokumente. Paramount je u ključnom trenutku pregovora poslao "zapaljivo pismo" preko svoje odvjetničke kuće, optužujući upravu WBD-a za pristranost i sukob interesa. Taj se potez, prema mnogim analitičarima, pokazao kao velika pogreška koja je narušila povjerenje.

Štoviše, dok je odbor WBD-a 4. prosinca vijećao o konačnoj odluci, izvršni direktor David Zaslav primio je SMS poruku od Davida Ellisona u kojoj je stajalo da njihova posljednja ponuda "nije konačna". Tu poruku, poslanu u zadnji tren, odbor je ignorirao, smatrajući je neprofesionalnom. Nekoliko sati kasnije, potpisan je konačni sporazum s Netflixom.

Sada slijedi dugotrajan proces dobivanja odobrenja od regulatora u SAD-u i Europi, što bi moglo potrajati i do 18 mjeseci. No, Netflix je očito uvjeren u uspjeh. Na posebnoj web stranici netflixwbtogether.com već su predstavili vizuale koji spajaju svjetove Harryja Pottera i serije "Stranger Things", najavljujući novu eru u kojoj će se pod jednim krovom naći neke od najvećih franšiza u povijesti zabave.

