Nissan Qashqai je potpuno promijenio svijet automobila. Danas su SUV crossoveri apsolutni vladari tržišta, a Qashqai je bio prvi u svojem segmentu. Od dolaska na tržište Qashqai je prodan u više od tri milijuna primjeraka što ga čini najprodavanijim autom u klasi u Europi.

Nova generacija imala je danas digitalnu premijeru na YouTubeu. Nissan je otkrio kako novi Qashqai izgleda izvana i iznutra i kakve sve tehnološke novosti donosi. Na tržište stiže ovog ljeta, a cijene se još ne znaju.

Izgled Qashqaija je potpuno promijenjen. Auto je preuze neke dizajnerske elemente s novog Jukea te sada izgleda malo robusnije i agresivnije od prethodnika. Kao i kod prethodnih generacija za dizajn je bio zadužen tim iz Nissana Europe u Londonu. Posebno zanimljiv je prednji dio s neobičnim svjetlima, dok stražnji dio izgleda dosta robusno. Takvom izgledu pridonose i ogromni kotači s naplatcima koji mogu imati 20 inča.

Međuosovinski razmak Qashqaija povećan je za 2 cm, a ukupna duljina veća je za 4 cm (sada 443 cm). Auto je 1 cm viši i 3 cm širi od prethodnika što znači i osjetno više mjesta u unutrašnjosti pogotovo u širinu. Povećan je i prtljažnik koji ima 50 litara više.

U unutrašnjosti Qashqai je potpuno promijenjen. Ispred vozača sad su digitalni instrumenti koji je moguće prilagođavati i koji su po karakteristikama među najnaprednijima u klasi, a dimenzijama (dijagonala 12,3 inča) među najvećima u klasi. Materijali su kvalitetniji. Nissan ističe da je samo za izradu sjedala s Nappa kožom potrebno čak 25 dana. Oprema je mnogo bogatija. Potpuno novi infotainment ima zaslon dijagonale 9 inča. U ponudi je i head-up zaslon s najvećom površinom prikaza u klasi.

Qashqai će biti dostupan u izvedbama s pogonom na prednje ili sve kotače, sa 6-stupanjskim ručnim ili novim Xtronic mjenjačem te električnim pogonom u izvedbi e-Power. Benzinski motori su 12V mild hibridi obujma 1,3 litre i snage 138 i 156 KS, dizelski pogon nije najavljen.

Najzanimljivija novost u pogledu pogona je e-Power. Ovdje se radi o jedinstvenom i inovativnom pogonskom konceptu koji se sastoji od benzinskog motora snage 154 KS, električnog motora od 188 KS i baterije. No e-Power za pogon koristi isključivo električni motor dok se benzinski motor upotrebljava samo za proizvodnju električne energije. To znači da benzinski motor uvijek radi u optimalnom rasponu okretaja, čime se smanjuje potrošnja i emisije CO2 u usporedbi s konvencionalnim motorima s unutarnjim izgaranjem. Qashqai s ovim pogonom se vozi isključivo kao električni automobil, no ne puni se električnom strujom već isključivo benzinom.

Novi Qashqai može se pohvaliti i novim ovjesom te konstrukcijom upravljača, poboljšanim sustavom za pomoć u vožnji ProPilot, te 'inteligentnim' prednjim matrix LED svjetlima. Zahvaljujući novoj platformi i materijalima konstrukcija je lakša. Više detalja o Qashqaiju Nissan će objaviti pred sam početak prodaje.