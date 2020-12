Toyota Mirai za pogon koristi gorive ćelije. U njima se vodik miješa sa zrakom i kemijskom reakcijom nastaje električna energija i voda. Auti s gorivim ćelijama tako za pogon en trebaju velike i teške baterije već samo vodik kojeg se mnogo brže napuni u spremnik.

Ipak, klasični električni automobili danas su mnogo popularniji i uspješniji. Mirai je predstavljen 2014. godine i do danas je prodano tek nešto više od 10 tisuća primjeraka. U Europi manje od tisuću. No to bi se s novom generacijom trebalo promijeniti jer auto je mnogo napredniji, a najavljeno je da će biti i osjetno jeftiniji od prethodnika.

Nova Toyota Mirai ima brojna poboljšanja. Gorive ćelije su unaprijeđene te su sada manje, lakše i smanjen im je broj. Više nisu u podnici automobila već su smještene u prostoru motora što je oslobodilo prostor za dodatni treći spremnik za vodik.

Efikasnijim ćelijama i novim spremnikom doseg automobila s jednim punjenjem je podignut za oko 30 posto na 650 kilometara, što je vrijednost s kojom se električni automobili teško mogu nositi. Veća je i snaga te ona sad iznosi 174 KS, a detaljni tehnički podaci još nisu objavljeni.

Auto je desetak centimetara duži i sada mjeri 498 cm. Istodobno je osjetno niži i širi te tako djeluje mnogo dinamičnije od prethodnika.

Veliki adut kod prodaje bi trebala biti cijena koja će u odnosu na prethodnika prema najavama iz Toyote biti čak 20 posto manja. U Njemačkoj će tako auto 63.900 eura dok je prethodnik koštao 78.600 eura. Toyota očekuje čak 10 puta veću prodaju u odnosu na stari Mirai. Auto na tržište dolazi tijekom 2021. godine.

Cijena za Hrvatsku se ne zna i upitno je hoće li se Mirai druge generacije ikada prodavati na našem tržištu. Problem je nepostojanje infrastrukture. U Hrvatskoj postoji tek jedna punionica vodikom, no ona je namijenjena za bicikle. Tek za 2023. planira se uvođenje prvih autobusa na vodik u gradski promet u Zagrebu i tada bi trebala biti napravljene punionice za njih, no automobilske za sada nisu u planu. Najbliža punionica Hrvatskoj nalazi se u Grazu.