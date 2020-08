Nova Honda Jazz je najbolji i najskuplji gradski automobil

Nevjerojatno koliko je novi Jazz prostraniji i bolji od tipičnog gradskog automobila. Adutekoji ovaj auto ima mogli bismo nabrajati bez prestanka. To na žalost prati i visoka cijena

<p>Jazz je u unutrašnjosti prostran poput 20, 30 cm dužeg kompakta. Tu su i “čarobna sjedala” koja je moguće preklapati na brojne načine što Jazz čini i najprilagodljivijim u klasi. Auto je i izuzetno pregledan, za klasu udobniji od tipičnog konkurenta i tih u vožnji.</p><p>U unutrašnjosti pohvale zaslužuju udobna sjedala, savršena ergonomija te izrada i kvaliteta materija. I u pogledu sigurnosti je Jazz priča za sebe. Ima obilje sustava za pomoć u vožnji koji su i kod rijetkih auta srednje klase u seriji. Tu je i središnji zračni jastuk između putnika i vozača što je apsolutna novost u klasi.</p><p>Pogon novog Jazza je hibridni. Sklop benzinca i dva elektromotora ima 109 KS, no dojam u vožnji je da je snage i više. Potrošnja na testu od 4,3 l/100 km u gradu je također izuzetno niska. Pri agresivnoj vožnji Jazz se ističe odličnim ovjesom i upravljačem.</p><p>Velikih mana jednostavno nema. Na žalost, u skladu s tim je i cijena. Već osnovna oprema je izuzetno bogata, no cijenom od 179.990 kuna Jazz je skuplji i od Civica. Odličan auto, ali što vrijedi to i košta.</p><p><strong>Testirana Honda Jazz 1.5 Hybrid Comfort</strong> u opremi ima prilagodljive digitalne instrumente, automatski klima uređaj, adaptivni tempomat, grijana sjedala, LED svjetla, dab prijemnik...</p>