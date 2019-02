Nova japanska zvijezda: Nikad tako uzbudljiva Toyota Corolla

Nakon dvije generacije Aurisa, Toyota Corolla se vratila u punoj snazi. To ime sada osim limuzinske verzije ponovo nose hatchback i karavanska varijanta kompaktne Toyote. Prodaja nove Corolle u Hrvatskoj započinje 1. ožujka, no mi smo novu japansku zvijezdu već vozili na sunčanoj Mallorci.

Ovo je 12. generacija Corolle, najprodavanijeg automobila u povijesti. Do sada je proizvedeno čak 46 milijuna Corolla i ta činjenica sama dovoljno govori o kako se važnom automobilu radi. Na svjetskoj prezentaciji isprobali smo sve tri karoserijske verzije Corolle, od kojih je svakako verzija s kosim stražnjim krajem najzanimljivija za kupce u Hrvatskoj.

Nasljednik Aurisa osjetno je unaprijeđen u svim segmentima. Veliki koraci naprijed su napravljeni u pogledu dizajna, voznih osobina i približavanju premium segmentu po dizajnu i opremi sve u skladu s obećanjem koje su Japanci dali prije nekoliko godina - “nećemo više raditi dosadne aute”.

Foto: www.sebastienmauroy.com

Koliko su se potrudili oko dizajna vidljivo je na prvi pogled. Corolla je, bez sumnje, jedan od najbolje dizajniranih kompakta na tržištu. Težište niže za jedan centimetar, 60 posto kruća konstrukcija i novi multilink ovjes jamstvo su boljeg ponašanja u vožnji. Ovjes je udoban, ali vrlo sposoban, a upravljač daje mnogo povratnih informacija.

Foto: Toyota

Toyota u Europi planira prodavati 78 posto Hibrida, u Hrvatskoj oko 60 posto, a tome bi trebale doprinijeti novosti u pogledu hibridnog pogona. Sustav s 1,8-litrenim benzinskim motorom unaprijeđen je, ima bolji odaziv na gas i manju potrošnju. Razvija 122 KS, a s njim Corolla do 100 km/h ubrza za 10,9 sekundi. Apsolutna novost je novi hibridni sustav s 2-litrenim benzinskim motorom i 180 KS koji je osjetno živahniji od slabijeg hibrida i omogućava uzbudljivu sportsku vožnju. Ubrzanje do 100 km/h traje 7,9 sekundi, a jurnjava otvorenim cestama pravi je užitak što bi teško inače mogli povezati s hibridnim pogonom. Slabiji pogon je tijekom testnih vožnji trošio 5,5 l/100 km, a snažniji točno litru više. Tu je i benzinska verzija s 1,2-litrenim turbomotorom koja razvija 116 KS, no nju nismo imali prilike voziti. Dizelskih motora neće biti u ponudi.

Foto: Toyota

U unutrašnjosti dominira veliki zaslon osjetljiv na dodir, no u Toyotinom stilu još uvijek ima i mnogo tipki. Tu su i atraktivni i vrlo funkcionalni digitalni instrumenti. Mjesta je mnogo više nego kod prethodnika, a dojam kvalitete materijala i izrade je na mnogo višoj razini nego kod Aurisa.

Foto: Toyota

Dok je Corolla hatchback je 437 centimetara, karavan mjeri 463 centimetara. Najprostraniji je u klasi i ima prtljažnik zapremine čak 598 litara, automatska vrata prtljažnika i poklopac dna prtljažnika koji se može okrenuti na dvije strane, jednu s tepihom i ukrasima i drugu s grubom gumom praktičnom za prevoženje prljavijih stvari ili kućnih ljubimaca. Karavan ima istu ponudu motora kao i hatchback, a limuzinska verzija se nudi samo sa slabijim hibridom i benzinskim 1,6-litrenim motorom sa 132 KS. Iako se od limuzine očekuje najslabija prodaja u Europi, automobil je izuzetno atraktivan te ga je na prvi pogled lako zamijeniti s nekom premium limuzinom srednje klase.

Foto: Toyota

Osnovni hatchback bi trebao stajati 139.900 kuna (cijena još nije potvrđena), a najniža cijena za hibrid će iznositi 175.900 kuna. Karavanska verzija je 7000 kuna skuplja. Toyota u Hrvatskoj planira prodati oko 450 Corolla ove godine.