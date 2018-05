Novi putnik ide na Mars: Prvi snima što krije ispod površine

Američka letjelica InSight za otprilike šest mjeseci stići će na Crveni planet, a nakon što sleti na Mars, ovo će biti prva sonda koja će se baviti onime što se krije ispod površine zemlje.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p