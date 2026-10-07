Funkcija se zove "External Announcement". Ideja sama po sebi nije besmislena. Problem nastaje kada se umjesto unaprijed pripremljene pristojne poruke upiše nešto sasvim drugo
BIZARNA FUNKCIJA
Nova Mazda može psovati druge vozače: Evo kako
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Automobilske trube možda uskoro više neće biti glavno sredstvo izražavanje nezadovoljstva s dugim sudionicima u prometu. Nova električna Mazda CX-6e na nekim tržištima ima funkciju koja automobil praktički pretvara u pokretni razglas. Vozač može preko vanjskog zvučnika reproducirati unaprijed pripremljene poruke, napisati vlastiti tekst koji automobil zatim izgovori ili jednostavno govoriti kroz mikrofon. Australski novinari brzo su provjerili postoji li kakav filtar za nepristojne riječi. Odgovor je, barem zasad, negativan, Mazda bez problema naglas "izgovara" i psovke.
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