Nova odličja za hrvatske inovatore na sajmu inovacija

U Narodnoj republici Kini je od 13. do 15. rujna 2018. u Foshanu održan 10. Međunarodni sajam inovacija, te 3. Svjetski inovacijski forum (IEI & WIIF 2018.) na kojem su hrvatski inovatori dobili nekoliko medalja, među kojima i dva zlatna odličja za "3D Znanstvenu podmornicu" i za Bioničku ruku.

"3D Znanstvena podmornica" autora Josipa Oroza, Lovre Stipanovića i Martina Sokolovića, mladih inovatora iz Samobora koji su svoj Remote Underwater Vehicle -ROV predstavili atraktivnom videoprezentacijom ( https://youtu.be/INscY0cKfaI ) izazvala je posebnu pozornost te je i na tom sajmu, kao i na nizu prethodnih ta inovacija osvojila zlatnu medalju.

Osim 3D Znanstvene podmornice, zlatnu medalju je osvojila i Bionička ruka autora Davora Širinića, Luke Miškovića. Srebrna odličja osvojile su inovacije Chess Playing Robot i OptiC a brončane medalje The Clothing for Monitoring of Forest Workers i Algorithm for Defining Optimal Guidelines for Development of Graphic Products.

Član Ocjenjivačkog suda Sajma i ovog je puta bio inženjer Zoran Barišić koji je licencirani član IFIA međunarodnog ocjenjivačkog tima.

Sudjelovanje hrvatskih inovatora organizirala je Udruga inovatora Hrvatske uz potporu i suradnju Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Na Međunarodnom sajmu inovacija, jednom od najvećih svjetskih sajmova, bilo je izloženo blizu 3000, mahom domaćih, inovacija dok je u međunarodnoj konkurenciji sudjelovalo više od 250 inovacija iz četrdesetak zemalja svijeta.

Udruga inovatora Hrvatske predstavila je šest inovativnih projekata većinom nastalih kao rezultat rada istraživačkih timova fakulteta sastavnica Zagrebačkog sveučilišta.

Na margini Sajma održana je i Izborna skupština IFIA, Međunarodne federacije nacionalnih asocijacija inovatora.