Nova Opel Astra je potpuno drugačija od prethodnice. Testirali smo je li i mnogo bolja

Opel Astra i njen prethodnik Kadett spadaju među najuspješnije i najvažnije automobile u novijoj europskoj povijesti. Opelovi kompaktni modeli bili su, uz Golfa desetljećima vladari njemačkog tržišta i pri vrhu najprodavanijih automobila u Europi. Na tržištu na kojem vladaju SUV modeli Astra više nema isto značenje i popularnost kao prije desetak godina no i dalje se radi o modelu koji bi trebao ostvariti više nego solidne prodajne rezultate. Stoga se Opel itekako pobrinuo da novu generaciju Astre učini poželjnim automobilom.

Kao Astra i Opel je prošao veliku transformaciju. Prije nekoliko godina promijenili su vlasnika te su sada pod okriljem Stellantisa, velike grupacije koja osim Opela pod istim krovom ima i Peugeot, Citroën, Fiat, Alfu, Jeep i druge renomirane marke. Biti dio takve korporacije znači i dijeliti njihove tehnologije. Opel u svojim drugim modelima već duže od pet godina koristi istu platformu, pogon i velik dio dijelova kao i Peugeot i Citroën. Uz Insigniju, čija je proizvodnja prekinuta ranije ove godine, prošla generacija Astre je ostala “posljednji Mohikanac” sa “starom” Opelovom tehnologijom.

Nova generacija Astre stoga nije samo nova generacija ovog modela, ona je realno potpuno novi automobil koji s prošlom Astrom, tehnički gledano, nema skoro nikakve veze i koji je mnogo bliži i srodniji Peugeotu 308 nego svom prethodniku. Potpuno novi automobil kojeg s prethodnikom veže samo ime.

Ta velika transformacija učinila je mnogo toga dobrog Astri. To je vidljivo već na prvi pogled. Automobil je postao osjetno elegantniji, moderniji i potpuno drugačiji od prethodnika. Bez obzira na tehničku srodnost s Peugeotom 308, nimalo ne liči na svojeg francuskog “brata”. Dizajn Astre je originalan i auto izgleda potpuno drugačije i od Peugeota i od prethodnika. Njegov najdojmljiviji dio je takozvana Opel Visor maska, ali i čitav oblik “šalje potpuno drugu poruku” nego kod prošle generacije. Oblik mu je mnogo kompaktniji, više nalik Golfu, i čitav dojam je osjetno atraktivniji nego kod prethodnika. Pravi kompakt koji, za razliku od prethodnika, djeluje kompaktno.

Vanjski dizajn je, za razliku od prethodnika koji je bio namijenjen konzervativnijim kupcima, vrlo moderan, a na istom je tragu unutrašnjost koja nas podsjeća na novije Opelove modele koje smo nedavno testirali: Mokku i redizajnirani Grandland. Prvenstveno zbog cjeline koju, barem prividno, čine središnji dodirni zaslon i digitalni instrumenti. Riječ je o dva zaslona identičnih dimenzija koji su smješteni paralelno i povezani sjajnom plastikom tako da izdaleka djeluju kao nekakav moderan veliki high-tech zaslon.

Potpuna promjena tehnologije znači da je i ostatak unutrašnjosti sasvim nov. Na prošlu generaciju ne podsjeća zaista ništa. Prednje armature djeluju mnogo jednostavnije, s manje tipki, ali bez “digitalnog pretjerivanja”. Dominiraju dva zaslona, no odmah ispod središnjeg je čitav niz tipki te zasebne kontrole za klima-uređaj što je vrlo praktično, pogotovo uz trend gdje sve više auta ima kontrole klime “ugrađene” u dodirni zaslon, odnosno Infotainment sustav.

Iako djeluje kompaktnije od prethodnika, nova Astra je zapravo osjetno prostraniji auto. U duljinu praktično nije rasla, dok je u širinu narasla za pet centimetara i sada mjeri respektabilnih 186 centimetara. Prostora u unutrašnjosti ima osjetno više, što zbog povećane širine, a što zbog 13 mm većeg međuosovinskog razmaka. Obujam prtljažnika od 422 litre je zaista raskošan za auto ove klase. Gotovo rekordan. Pohvale zaslužuje vrhunska ergonomija kabine kao i odlična te vrlo udobna sjedala u testnom modelu.

I dok sve o čemu smo do sada pisali nema veze se Peugeotom 308 i ostalim Peugeotima i Citroënima, pogon je doslovno prenesen iz francuske “braće”. U testnom autu je to dobro poznati 1,2-litreni benzinac s tri cilindra i 130 KS uparen s odličnim automatskim mjenjačem koji ima osam brzina. Motor je adekvatan za Astru i pokreće je vrlo agilno. Tome svjedoče i sirovi tehnički podaci o ubrzanju do 100 km/h za 9,7 sekundi i posebice maksimalna brzina od 210 km/h. Za pohvalu je i potrošnja koja je na testu iznosila 6,4 l/100 km u kombiniranoj vožnji i tek 4 decilitra više u gradu. Jedino što bismo ovom motoru mogli zamjeriti je malo povećana buka na većim okretajima, no zvuk je sasvim OK. Prije dizelaški grub, nego piskutav i “reski” kao kod nekih drugih 3-cilindričnih motora.

Za vozne osobine vezane uz ovjes, upravljač i kočnice Astra od nas dobiva samo pohvale. Upravljač je vrlo izravan i pruža mnogo povratnih informacija. Ovjes, iako svojim porijeklom francuski ne stavlja dojam pretjerane mekoće. U rukama agresivnijeg vozača ovo je vrlo sposoban auto kroz zavoje. Osjetno upravljiviji od prethodnika i pritom mnogo udobniji. Nova Astra je mnogo komfornija od prethodnog modela a pritom i sposobnija kroz zavoje. I pri velikim brzinama na autocesti djeluje vrlo uvjerljivo, kao stvorena za njemačke “autobahnove” na kojima nema ograničenja brzine. Zaista odličan posao Opelovih inženjera koji su prilično komforan i neutralan ovjes pretvorili u prilično sposoban i još uvijek dovoljno komforan. Kad smo već kod komfora testni automobil vrlo je bogato opremljen i u tom pogledu mu ne nedostaje baš ništa. Detaljniju listu opreme možete naći na kraju ovog testa.

Nova Opel Astra odličan je automobil i prava je šteta što dolazi u vrijeme kad rijetki kupci uopće razmatraju nabavu novog auta ove klase. Činjenica da se sve danas vrti oko raznoraznih SUV-ova neće pomoći popularnosti ovog modela koji bi mogao biti i zadnji Opel ove vrste. Pitanje je hoće li Astra ikada dobiti nasljednika u ovom obliku. No do toga ima još nekoliko godina. Ostanimo fokusirani na ono što vidimo sada, a to je činjenica da je nova Astra jedan od najboljih novih kompaktnih automobila na tržištu. Model koji vrlo vješto kombinira Opelove tradicionalne vrijednosti uz novu tehnologiju koju koristi.

Važnija oprema Opel Astra 1.2 Turbo Elegance

Dvobojna karoserija, aluminijski naplatci 17", automatski dvozonski klima uređaj, LED svjetla, adaptivni tempomat, kamera za vožnju unatrag, stražnji i prednji senzori za parkiranje, grijana sjedala, grijani upravljač, grijano vjetrobransko staklo, digitalni instrumenti, dodirni zaslon 10”...