Novi BMW iX3 oduševio Top Gear: “Nema očitih mana, kvantni skok za električne aute”

BMW iX3 je prvi serijski model na novoj električnoj platformi Neue Klasse i po svemu sudeći stigao je s velikim ambicijama. Top Gear u svojoj recenziji ističe da je riječ o “revoluciji za BMW” i da novi iX3 nema očite slabosti: vozi se kao “pravi BMW”, ali istovremeno nudi udobnost i praktičnost obiteljskog SUV-a, uz puno veću učinkovitost nego dosadašnji električni modeli marke.

Tehnička podloga jako pomaže takvom dojmu. Novi iX3 koristi šestu generaciju BMW eDrive pogona, s baterijom neto kapaciteta oko 108 kWh i 800 voltnom arhitekturom. To znači službeni doseg od približno 800 km po WLTP ciklusu i punjenje snagom do 400 kW, pri čemu se baterija od 10 do 80 posto napuni za oko 21 minutu, a u 10 minuta možete “utočiti” oko 350 km vožnje.

Pogon čine dva elektromotora s ukupno oko 463 KS i 645 Nm, pa iX3 50 xDrive do stotke stiže za 4,9 sekundi. Ipak, Top Gear naglašava da auto nije napravljen samo za sprint, nego za vrlo uravnoteženu vožnju: upravljanje je precizno, ovjes je dovoljno udoban za svakodnevicu, a buka u kabini je iznenađujuće niska za auto na 21 colnim kotačima.

Dodatni bonus je prostor. Nova platforma omogućila je duži međuosovinski razmak, pa iX3 unutra nudi prostor kakav biste očekivali od većeg SUV a s motorom s unutarnjim izgaranjem. Prtljažnik ima do 1750 litara sa spuštenim sjedalima, a tu je i mali “frunk” sprijeda, prvi put kod BMW a nakon modela i3.

Koliko je dojam dobar, pokazuje i to što je iX3 već proglašen Top Gearovim Autom godine za 2026., gdje su ga opisali kao “obiteljski SUV koji je stilisti pogodili” i primjer novog dizajnerskog smjera BMW a. Cijene u Velikoj Britaniji kreću se od oko 58.700 funti, a prvi kupci auto bi trebali dobiti početkom 2026., dok se na ostatak Europe računa tijekom iste godine.