McLaren proizvodi svoj SUV: Prvi stiže već 2028.?

McLaren je na zatvorenom globalnom sastanku s dilerima potvrdio da 2028. planira lansirati svoj prvi SUV, model pod kodnim imenom P47, s hibridnim V8 motorom, četiri vrata i pet sjedala. Time se britanska marka koja je dosad živjela isključivo od niskih superautomobila pridružuje društvu Ferrarija, Lamborghinija i Aston Martina, koji već zarađuju ozbiljan novac na luksuznim SUV modelima.

Prema onome što je procurilo s prezentacije, P47 bi trebao dimenzijama biti sličan ili malo veći od Porschea Cayenne Turbo GT, s ogromnim 24 colnim kotačima i siluetom koju su prisutni opisali kao “skulpturiranu i mišićavu”. Dizajn navodno donosi nova, podijeljena prednja svjetla bez klasičnih projektora, izraženu “peraju” preko krova inspiriranu trkaćim automobilima i veliki stražnji difuzor i spojler, tako da je poruka jasna - ovo neće biti samo još jedan “obiteljski SUV”, nego superauto.

Pod limom se očekuje hibridni V8 motor s više od 1000 KS kombinirane snage, razvijen na temelju novog McLarenovog pogona koji stiže prvo u hypercaru W1 2026. godine. Izvori navode da će motor biti postavljen što niže i što više prema stražnjem dijelu, kako bi se zadržao tipičan McLaren osjećaj u vožnji unatoč karoseriji SUV-a. Time bi P47 trebao napasti sam vrh klase u kojoj danas igraj uloge modeli kao Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus i Aston Martin DBX.

Motor1 je na temelju opisa dilera već objavio prve rendere P47, a kineski CarNewsChina ih uspoređuje s Xiaomi YU7 električnim SUV om, uz napomenu da finalni serijski auto vjerojatno neće izgledati identično tim ilustracijama. Na renderima se vidi nizak, širok SUV s potpisnim McLaren svjetlima, tankim stražnjim svjetlosnim potpisom i dvostrukim ispušnim cijevima, koji izgleda više kao podignuti superauto nego klasičan terenac.

Cijena još nije službena, ali više izvora spominje raspon oko 300 do 400 tisuća eura, ovisno o tržištu i opremi, što ga stavlja točno u ring s Purosangueom i društvom. P47 je dio šireg plana u kojem McLaren do 2028. namjerava svake godine predstaviti novi model, od W1 hypercara (nasljednik P1) preko novog coupea P34 do posebne, ograničene verzije 750S. Ukratko, SUV ne znači odustajanje od superauta, nego projekt koji bi trebao financirati njihov daljnji razvoj.

Za sada je sve još neslužbeno i bazirano na informacijama s prezentacije i iz industrijskih izvještaja, no jedno je jasno - McLaren je napokon popustio trendu. Ako se najave ostvare, krajem desetljeća po gradu bismo mogli gledati SUV koji nosi McLaren značku, ima hibridni V8 s četveroznamenkastim brojem konja i vozi obiteljske kupce brže od većine današnjih superautomobila.