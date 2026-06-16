BMW zapravo ne napušta nijednu tehnologiju, nego kupcima ostavlja još širi izbor. To je drukčiji pristup od proizvođača koji u velikim SUV-ovima sve više guraju isključivo električni pogon
ŠIRI IZBOR
Novi BMW X5 pete generacije stiže uskoro uz dizel, benzin, plug-in hibrid, struju i vodik
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BMW X5 ulazi u završnu fazu razvoja, a nova, peta generacija jednog od najvažnijih luksuznih SUV-ova iz Münchena bit će predstavljena u sljedećih nekoliko tjedana. Prototipovi trenutačno odrađuju posljednja testiranja u okolici BMW-ove tvornice Spartanburg u SAD-u, gdje će se model i proizvoditi. X5 je za BMW iznimno važan automobil, ne samo zbog prodajnih brojki i snažnog položaja na tržištu, nego i zato što će nova generacija prvi put objediniti čak pet različitih pogonskih koncepata.
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