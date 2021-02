Nakon što klasičnog C4 na tržištu nije bilo gotovo tri godine kompaktni Citroën konačno se vrača i to u velikom stilu. C4 Cactus koji je posljednjih godina bio zamjena za klasični C4 poslužio je kao svojevrsna inspiracija za ovaj auto. C4 je tako, kao i Cactus, postao crossover križanac između SUV-a i uobičajenog kompakta s kosim stražnjim dijelom.

Dizajnerski je novi C4 pun pogodak. Auto je prepun raznih zavijutaka, razigranih, pomalo agresivne, snažne ali istodobno i elegantnih linija. Već na kratkoj testnoj vožnji primijetili smo da se za C4 itekako okreću glave. Auto dugačak 436 cm dostupan je 31 kombinaciji boja karoserije. 'Koketiranje' s izgledom SUV-a je logičan potez. U kompaktnoj klasi (C-segment) oko pedeset posto prodanih automobila su trenutno SUV-ovi koji su time i najzastupljeniji u ovom segmentu.

No C4 ne nalikuje na SUV samo vizualno. On ima i karakteristike kojima je na tragu pravog SUV-a. Udaljenost od tal mu je oko 16 cm, što je oko 4 cm više nego kod klasičnog kompakta. Vozač pak sjedi na desetak centimetara povišenoj poziciji, a i sam je auto ukupno 5 do deset centimetara viši od tipičnih kompaktnih konkurenata. Po svim tim karakteristikama novi C4 je negdje na pola puta između klasičnog hatchback kompakta i SUV-a pa ga možemo okarakterizirati kao pravi crossover.

Unutrašnjost je vrlo razigrani dizajnirana s mnogo ukrasa i m maštovitih dizajnerskih elemenata. Materijali su prilično kvalitetni, a Citroen ovdje nudi čak šest kombinacija boja. Unutrašnjost je i poprilično digitalizirana. Pred vozačem su vrlo jednostavni digitalni instrumenti koji su bez sumnje inspirirani onima iz Cactusa. Središnjim dijelom prednje konzole dominira veliki zaslon osjetljiv na dodir koji je već od druge razine opreme dijagonale velikih 10" (osnovna LIVE oprema ima zaslon od samo 5"). Pohvalno, za razliku od većine recentnih modela Citroëna, novi C4 ima klasične odvojene komande za klima uređaj, odnosno one nisu na dodirnom zaslonu.

Ponuda prostora u novom C4 je prilično raskošna u odnosu na dimenzije auta. Posebno se to vidi straga gdje je C4 mnogo bolji od prosjeka konkurencije. I obujam prtljažnika od 380 litara je među najboljima u kompaktnoj klasi. U vožnji se C4 pokazuje kao izuzetno udoban automobil. Ovjes je prilično mekan, no ne naginje se pretjerano kad vožnja postane dinamičnija. Komforu pridonose i izuzetno udobna advanced comfort sjedala. Zvučna izolacija kabine također zaslužuje pohvale.

Ponuda motora je prilično bogata. Osnovu predstavlja 1,2-litreni trocilindrični benzinski motor koji razvija 102 KS, koji bi uz snažniju izvedbu istog motora (131 KS) trebao biti najtraženija motorizacija na našem tržištu. Vrh ponude je benzinski motor sa 155 KS. Dizelsku stranu predstavljaju poznati 1,5-litreni motori sa 110 i 130 KS. najsnažniji dizelski i najsnažniji benzinski motor serijski dolaze u kombinaciji s automatskim mjenjačem sa osam brzina, dok je kod benzinca od 131 KS za isti mjenjač moguće nadoplatiti. Pogon an sve kotače nije u ponudi.

U novi C4 ugrađuje se i poznati električni pogon koji smo već isprobali u Peugeotovim modelima 208 i 2008 te u Opelu Corsi. Riječ je motoru sa 136 KS i bateriji kapaciteta 50 kWh, a u C4 taj kapacitet je dovoljan za doseg 350 km po WLTP-u. Zanimljivo, C4 ima veći doseg od spomenutih manjih peugeota i Opela,a za to su zaslužna rafinirana aerodinamička poboljšanja i specijalne gume.

Prodajan novog C4 u Hrvatskoj je već počela, a cijene su prilično atraktivne. Osnovni benzinski model koji u opremi Live ima sve nužno (klimu, audio sustav) košta od 134.900 kuna. Bogatije opremljeni Feel kojeg će kupci sigurno češće birati košta od 149.900 kuna no zato u seriji ima automatsku dvozonsku klimu, dodirni zaslon 10", LED svjetla, stražnje parkirne senzore i još mnogo toga. Osnovni dizelski model košta od 150.500 kuna, a najskuplji model s klasičnim motorom je dizelaš sa 131 KS, automatskim mjenjačem i shine razinom opreme stoji 211.500 kuna. Električni e-C4 košta od 279.900 kuna.