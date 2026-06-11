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Novi Dodge Charger stiže u Europu: Američka legenda će imati do 670 konjskih snaga

Piše Autostart,
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Novi Dodge Charger stiže u Europu: Američka legenda će imati do 670 konjskih snaga
Foto: Stellantis

Za europsko tržište pripremljene su čak četiri verzije. Ljubitelji klasičnih motora moći će birati između modela Charger R/T sa 420 KS i snažnijeg Chargera Scat Pack sa 550 KS

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Nakon desetljeća dominacije na američkom tržištu, kultni muscle car sada se službeno vraća u Europu. Povod je simboličan, Charger ove godine obilježava 60 godina postojanja, a Dodge njegovu obljetnicu koristi za početak potpuno nove ere.

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