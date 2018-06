Novi Facebookov patent: Naši mobiteli će nas prisluškivati?

Facebook vas želi špijunirati preko nečujnih skrivenih poruka u televizijskim reklamama.

Sudeći prema prijavi patenta, tajne poruke u TV oglasima aktivirat će snimanje vaših privatnih telefonskih razgovora bez vašeg znanja. Dijelovi razgovora ili kretanje po prostoriji omogućit će oglašivačima da bolju procjenu gledate li njihove reklame.

Kako piše Metro, Facebook je podnio zahtjev za patent sustava koji će zvukom nečujnim čovjekovom uhu uključiti mikrofon pametnog telefona. Zvuk bi trebao sadržavati signale slične Morseovom kodu, koji se strojnim prepoznavanjem pretvaraju u naredbu za pametni telefon.

🤐📘📺📲 Facebook wants to spy on you by hiding secret inaudible messages in TV ads that force your phone to record your private conversations, patent reveals. #facebook #privacy #trust #TV https://t.co/IseAKdpDQW

Ako se snimka zvučnog signala s TV-a bude činila udaljenom i prigušenom, to će značiti da su korisnici tijekom prikazivanja reklame radili nešto drugo. S druge strane, ako je snimka jasna i glasna, to će značiti da je korisnik s pažnjom gledao emitirani oglas.

'Facebook će pohranjivati oglase koje su ljudi pažljivo gledali kako bi im ubuduće mogli prikazivati sadržaj koji više odgovara njihovim interesima', stoji u patentu.

Nakon skandala s Cambridge Analyticom i zloupotrebom korisničkih podataka, Facebook je nekoliko puta zanijekao da koristi snimke s pametnih telefona radi preciznijeg targetiranja korisnika. No čak i ako je to istina, sudeći prema novootkrivenom patentu, uskoro bi to mogao početi raditi.

Isto tako, iz kompanije su nekoliko puta ponovili da patentni zahtjevi nisu dokaz da će se patentirane tehnologije doista i koristiti u stvarnosti, niti pokazuju pravac u kojem će se smjeru Facebook dalje razvijati.

A review of Facebook’s patent applications reveals that the company has considered tracking almost every aspect of users’ lives: where you are, who you spend time with, whether you’re in a relationship, which brands and politicians you’re talking about https://t.co/iv87Eaib1W