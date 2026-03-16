Google Street View se vraća u Hrvatsku: Snimit će čak 10.000 km cesta od Osijeka do Visa...

Google Street View automobili od 24. ožujka ponovno će voziti cestama diljem Hrvatske kako bi ažurirali panoramske snimke za Google Maps. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci obići će brojne gradove i prometnice te snimiti nove fotografije od 360 stupnjeva.

Usluga Google Street View u Hrvatskoj je pokrenuta 2012. godine, a od tada je nekoliko puta ažurirana, posljednji put 2025. godine. Ovogodišnje snimanje obuhvatit će oko 30 naselja i više od 10.000 kilometara cesta. Osim Zagreba, Googleovi automobili vozit će ulicama Rijeke, Osijeka, Siska, Šibenika, Makarske, Paga, Valpova, Požege, Delnica, Visa, Varaždina i Trogira, kao i drugih gradova.

Nove fotografije pomoći će korisnicima u lakšem snalaženju, planiranju putovanja i istraživanju različitih odredišta. Zahvaljujući Street Viewu, korisnici mogu virtualno razgledati brojne hrvatske znamenitosti poput Plitvičkih jezera, Arene u Puli, katedrale sv. Petra u Đakovu ili Dioklecijanove palače u Splitu, ali i svjetski poznate lokacije poput Machu Picchua, Grand Canyona ili Eiffelova tornja.

Važnost redovitog ažuriranja

Redovito ažuriranje fotografija važno je jer se infrastruktura stalno mijenja – grade se nova naselja, prometnice, industrijske zone i javni prostori. Snimke omogućuju da se te promjene prikažu na Google Mapsu, što olakšava snalaženje, planiranje ruta i upoznavanje s lokacijom prije dolaska.

Google Maps mjesečno koristi više od dvije milijarde aktivnih korisnika diljem svijeta, a platforma sadrži informacije o više od 250 milijuna tvrtki i lokacija. To za lokalno gospodarstvo znači veću vidljivost i lakše pronalaženje poslovnih objekata, hotela, restorana i industrijskih zona. Više od 10 milijuna web-stranica i aplikacija koristi Google Maps platformu kako bi dosegli svoje korisnike.

Street View nije samo alat za navigaciju – on također podržava turizam, poslovanje i investicijsko okruženje pružajući realističan prikaz različitih regija zemlje.

Kako funkcionira Street View

Google Street View automobili opremljeni su specijaliziranim kamerama koje snimaju panoramske fotografije okruženja u 360 stupnjeva. Prije objave snimaka koriste se tehnologije koje automatski zamućuju lica osoba i registarske oznake vozila kako bi se zaštitila privatnost.

Korisnici mogu zatražiti dodatno zamućivanje određenih dijelova fotografije – poput osoba, vozila ili kuća – klikom na opciju „Prijavi problem“ (Report a problem) u donjem desnom kutu fotografije na Google Mapsu.

Više informacija o usluzi Google Street View i trenutačnim lokacijama njihovih automobila dostupno je na službenim internetskim stranicama usluge.