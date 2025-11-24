Novi Honda Prelude 2026 već je u oglasniku, pogledajte koliko ćete morati izdvojiti za nju

Na Autotraderu se pojavio oglas za potpuno novi Honda Prelude 2026, hibridni coupe s cijenom od 43.850 dolara, 2.0 benzinskim motorom i prednjim pogonom, praktički još “iz salona” s tek 10 milja na satu.

Novi Prelude se vraća kao hibrid: ispod poklopca je 2.0 litreni benzinski motor uparen s dvostrukim električnim motorom, ukupne snage oko 200 KS i 232 Nm, koji snagu šalju samo na prednje kotače. Za mjenjač, Honda je dodala posebni S+ Shift mod koji simulira mijenjanje brzina i “šaltanje” da bi vozač imao osjećaj klasičnog sportskog auta, iako je riječ o hibridu bez pravog ručnog mjenjača.

Serijski model za SAD kreće od oko 42 tisuće dolara, a oglas koji gledamo odnosi se na bogatiju verziju u boji Winter Frost Pearl, s automatskim (CVT) prijenosom, prednjim pogonom i bijelom unutrašnjošću, pa je zato cijena bliža 44 tisuće. Honda službeno navodi potrošnju oko 4,9 l na 100 km u gradu i nešto preko 5 l na otvorenoj cesti, što znači da Prelude kombinira izgled sportskog coupea s potrošnjom koju smo prije vezali uz štedljive kompaktnije hibride.

Po dimenzijama je to pravi sportski coupe: dugačak je oko 4,5 metra, širok gotovo 1,9 m i vrlo nizak (oko 1,35 m), s dugačkim prednjim poklopcem i kratkim stražnjim krajem. Honda naglašava da Prelude koristi ovjes i kočnice inspirirane Civicom Type R, uključujući prilagodljivi ovjes i Brembo prednje čeljusti, pa bi u vožnji trebao biti puno ozbiljniji od klasičnog “lijepog coupea” za vožnju gradom.

Unutra Prelude ima 2+2 raspored sjedala, digitalne instrumente, 9 inčni ekran s ugrađenim Googleom, bežični Apple CarPlay i Android Auto te Bose audio sustav, pa se po opremi više približava manjim premium coupeima nego “običnim” Hondama. Naravno, tu je i Honda Sensing paket sigurnosnih sustava (adaptivni tempomat, zadržavanje trake, automatsko kočenje i nadzor mrtvog kuta) koji dolazi serijski.

Za sada nema službene potvrde kada bi Prelude mogao doći u Europu ili Hrvatsku, ali činjenica da se novi modeli već prodaju u SAD-u i Japanu pokazuje da je povratak legende krenuo punom brzinom. Ako ga Honda odluči dovesti i kod nas, možemo očekivati cijenu osjetno iznad Civica, ali i možda najzanimljiviji sportski hibrid u “normalnom” cjenovnom rangu.