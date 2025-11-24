Obavijesti

Tech

Komentari 0
EVO KOLIKO ĆE KOŠTATI

Novi Honda Prelude 2026 već je u oglasniku, pogledajte koliko ćete morati izdvojiti za nju

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Novi Honda Prelude 2026 već je u oglasniku, pogledajte koliko ćete morati izdvojiti za nju
Foto: Profimedia

Honda je nakon četvrt stoljeća vratila Prelude kao moderan hibridni sportski coupe. Prvi primjerci već se prodaju u SAD-u, a cijena je osjetno viša od prosječnog Civica, ali i niža od mnogih “pravih” sportaša.

Na Autotraderu se pojavio oglas za potpuno novi Honda Prelude 2026, hibridni coupe s cijenom od 43.850 dolara, 2.0 benzinskim motorom i prednjim pogonom, praktički još “iz salona” s tek 10 milja na satu.

Novi Prelude se vraća kao hibrid: ispod poklopca je 2.0 litreni benzinski motor uparen s dvostrukim električnim motorom, ukupne snage oko 200 KS i 232 Nm, koji snagu šalju samo na prednje kotače. Za mjenjač, Honda je dodala posebni S+ Shift mod koji simulira mijenjanje brzina i “šaltanje” da bi vozač imao osjećaj klasičnog sportskog auta, iako je riječ o hibridu bez pravog ručnog mjenjača.

Pogledajte "novu" Hondu Prelude:

Serijski model za SAD kreće od oko 42 tisuće dolara, a oglas koji gledamo odnosi se na bogatiju verziju u boji Winter Frost Pearl, s automatskim (CVT) prijenosom, prednjim pogonom i bijelom unutrašnjošću, pa je zato cijena bliža 44 tisuće. Honda službeno navodi potrošnju oko 4,9 l na 100 km u gradu i nešto preko 5 l na otvorenoj cesti, što znači da Prelude kombinira izgled sportskog coupea s potrošnjom koju smo prije vezali uz štedljive kompaktnije hibride.

Prisjetite se i klasične verzije:

Po dimenzijama je to pravi sportski coupe: dugačak je oko 4,5 metra, širok gotovo 1,9 m i vrlo nizak (oko 1,35 m), s dugačkim prednjim poklopcem i kratkim stražnjim krajem. Honda naglašava da Prelude koristi ovjes i kočnice inspirirane Civicom Type R, uključujući prilagodljivi ovjes i Brembo prednje čeljusti, pa bi u vožnji trebao biti puno ozbiljniji od klasičnog “lijepog coupea” za vožnju gradom.

Unutra Prelude ima 2+2 raspored sjedala, digitalne instrumente, 9 inčni ekran s ugrađenim Googleom, bežični Apple CarPlay i Android Auto te Bose audio sustav, pa se po opremi više približava manjim premium coupeima nego “običnim” Hondama. Naravno, tu je i Honda Sensing paket sigurnosnih sustava (adaptivni tempomat, zadržavanje trake, automatsko kočenje i nadzor mrtvog kuta) koji dolazi serijski.

HONDA PRELUDE Preludo! Sjećate se ove kultne Honde? Vraća se u ovom obliku
Preludo! Sjećate se ove kultne Honde? Vraća se u ovom obliku

Za sada nema službene potvrde kada bi Prelude mogao doći u Europu ili Hrvatsku, ali činjenica da se novi modeli već prodaju u SAD-u i Japanu pokazuje da je povratak legende krenuo punom brzinom. Ako ga Honda odluči dovesti i kod nas, možemo očekivati cijenu osjetno iznad Civica, ali i možda najzanimljiviji sportski hibrid u “normalnom” cjenovnom rangu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Imate ovo na autu? Policija vas može oderati sa 130 eura kazne
OBRATITE PAŽNJU ZIMI

Imate ovo na autu? Policija vas može oderati sa 130 eura kazne

Snijeg i led na krovu auta nisu samo “mala neopreznost”, nego prekršaj koji se kažnjava sa 130 eura. Zakon od vozača traži da prije vožnje očisti cijelo vozilo, ne samo prozor kroz koji gleda.
GAS, GAS! Sunčev sustav možda juri svemirom puno brže nego što mislimo: 'Ovo mijenja sve'
NEVJEROJATNO

GAS, GAS! Sunčev sustav možda juri svemirom puno brže nego što mislimo: 'Ovo mijenja sve'

Kako bi laicima približili metodologiju kojom su došli do ovih zaključaka, znanstvenici koriste jednostavnu analogiju iz svakodnevnog života – vožnju automobilom po kiši
Black Friday lov na popuste: Dyson 200 eura jeftiniji, TV-i i gadgeti. Evo gdje se nude...
UŠTEDITE ZA PRAZNIKE

Black Friday lov na popuste: Dyson 200 eura jeftiniji, TV-i i gadgeti. Evo gdje se nude...

Dok trgovine kod nas već danima mašu natpisima 'do -70%', ekipa po tech forumima kopa po konkretnim cijenama i gleda gdje se stvarno može uštedjeti. Najbolji ulovi i ove godine stižu iz Njemačke: Dyson usisavači su i oko 200 eura jeftiniji nego kod nas, veliki 75-inčni TV-i znaju pasti ispod tisuću eura, a ima i povoljnih laptopa, SSD-ova i gaming opreme. Uz to se dijele trikovi kako naručiti u Njemačku i onda pakete preusmjeriti u Hrvatsku preko specijaliziranih dostavnih servisa. U galeriji donosimo više od deset konkretnih primjera i jednu 'caku' s dostavom koju vrijedi zapamtiti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025