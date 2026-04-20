Novi iOS 27 mogao bi potpuno promijeniti izgled vaših iPhonea

Do Appleove konferencije WWDC26 ostala su manje od dva mjeseca, a na njoj će tvrtka predstaviti nove generacije svojih operativnih sustava. Prema dosadašnjim glasinama, iOS 27 bit će uglavnom usmjeren na stabilnost, s ograničenim brojem novih značajki, no jedna od njih olakšat će prilagodbu početnog zaslona. Iako se ne očekuju revolucionarne promjene, iOS 27 ipak donosi nekoliko manjih, ali korisnih poboljšanja. Jedno od njih bit će mogućnost jednostavnog poništavanja (undo) i vraćanja (redo) promjena na početnom zaslonu. Prema pisanju Bloomberga, ova će opcija biti dostupna unutar postojećeg izbornika za prilagodbu, koji se već koristi za dodavanje widgeta i mijenjanje tema ikona.

"U kategoriji skromnih poboljšanja, Apple testira izmjenu na početnom zaslonu u iOS-u 27 koja bi mogla biti korisna onima koji često prilagođavaju raspored svojih ikona i widgeta. Trenutno, kada dugo pritisnete početni zaslon, u gornjem lijevom kutu dobijete izbornik s četiri opcije: Dodaj widget, Prilagodi, Uredi pozadinu i Uredi stranice. Apple razmatra dodavanje gumba 'poništi' i 'vrati' u taj isti izbornik kako bi olakšao poništavanje ili vraćanje promjena", navodi se u izvješću.

To znači da ako napravite promjenu na početnom zaslonu oko koje niste sigurni, moći ćete je jednostavno poništiti. Isto tako, ako poništite nešto što vam se zapravo svidjelo, lako ćete to moći vratiti. Zasad nije poznato koliko će daleko u povijest ići mogućnost poništavanja, ali će svakako biti korisna za brzo isprobavanje različitih rasporeda.

Izdanje u stilu "Snow Leoparda"

Očekuje se da će iOS 27 slijediti obrazac takozvanih "Snow Leopard" izdanja, gdje je glavni naglasak na poboljšanju performansi i stabilnosti sustava, a ne na uvođenju velikog broja novih funkcija. Takav pristup dolazi nakon značajnijih promjena u prethodnim verzijama, poput uvođenja widgeta u iOS-u 14 i vizualnog redizajna poznatog kao "Liquid Glass". Prioritet na optimizaciji sustava vjerojatno će rezultirati i boljim trajanjem baterije.

Apple je povijesno imao znatno kontroliraniji pristup korisničkom sučelju u usporedbi s velikom fleksibilnošću koju nudi konkurentski Android. Evolucija početnog zaslona na iOS-u bio je postupan proces. Rane verzije nudile su minimalnu personalizaciju, no s godinama je Apple uveo mape za aplikacije, App Library za automatsku organizaciju i, nedavno, mogućnost postavljanja widgeta među ikone. Uvođenje opcije za poništavanje promjena stoga se može smatrati još jednim, premda opreznim, korakom prema davanju veće kontrole korisnicima nad izgledom njihovog uređaja.

Ostala poboljšanja

Osim nove undo/redo funkcije, iOS 27 donijet će i poboljšanja za "Liquid Glass" dizajn. Korisnici će dobiti novi klizač koji će im omogućiti precizno podešavanje izgleda prozirnosti i vizualnih efekata, nudeći više od postojećih opcija "Clear" i "Tinted". Značajna poboljšanja očekuju se i za virtualnog asistenta Siri, za kojeg se spominje nova, posvećena aplikacija i naprednije mogućnosti temeljene na umjetnoj inteligenciji. Službeno predstavljanje sustava iOS 27 očekuje se na Appleovoj Worldwide Developers Conference.