Srušen Appleov rekord: Nvidia ulaže nestvarnih 150 milijardi dolara u vlastite dionice

Tehnološki div Nvidia odobrio je povijesno povećanje svog programa otkupa dionica, dodavši nevjerojatnih sto pedeset milijardi dolara. Ovim potezom tvrtka je znatno premašila dosadašnji rekord američkih korporacija koji je držao Apple, čime jasno pokazuje golemo samopouzdanje u vlastiti rast potaknut eksplozivnim razvojem umjetne inteligencije.

Najveći otkup u povijesti američkog tržišta

Nova autorizacija podiže ukupni preostali kapacitet Nvidije za otkup vlastitih dionica na dvjesto trideset pet milijardi dolara. Očekuje se da će tvrtka ta sredstva iskoristiti do kraja fiskalne 2028. godine. Prema podacima koje je objavio New York Post, ovo povećanje nadmašuje Appleov plan od sto deset milijardi dolara iz 2024. godine. Dodatnih sto pedeset milijardi dolara za otkup dionica veće je od ukupne tržišne kapitalizacije oko 84 posto kompanija koje čine indeks S&P 500, što dodatno naglašava financijsku moć kalifornijskog proizvođača čipova.

Dionice Nvidije, tvrtke sa sjedištem u Santa Clari čija tržišna vrijednost premašuje pet bilijuna dolara, odmah su zabilježile rast od više od dva posto u jutarnjem trgovanju. Objava dolazi u trenutku kada opći trend otkupa dionica na tržištu usporava.

Osnivač i izvršni direktor tvrtke Jensen Huang objasnio je pozadinu ove odluke.

​- Naše generiranje gotovine daje nam kapacitet za ulaganje u tehnologije koje unapređuju ovu transformaciju i vraćaju kapital dioničarima - rekao je Huang.

Rekordni financijski rezultati i optimistične procjene

Ova masovna financijska operacija naslanja se na iznimne poslovne rezultate. Zahvaljujući ogromnoj potražnji za naprednim procesorima koji pokreću podatkovne centre za umjetnu inteligenciju, Nvidijini profiti su se udvostručili, a tvrtka generira nezapamćene količine gotovine. Nvidia je srpanjski kvartal završila s više od dvadeset dvije milijarde dolara u gotovini i gotovinskim ekvivalentima.

Unatoč ogromnoj tržišnoj vrijednosti, dionice Nvidije nedavno su se trgovale na razini 16,5 puta većoj od očekivane zarade u idućih dvanaest mjeseci. Prema podacima analitičara, to je njihov najniži višekratnik od siječnja 2015. godine i znatno ispod petnaestogodišnjeg prosjeka koji iznosi 30. Mnogi tržišni stručnjaci vide ovaj gigantski otkup kao snažan signal da uprava tvrtke smatra svoje dionice podcijenjenima.

Uprava je također smirila investitore koji su se pitali koliko dugo može trajati trenutni val ulaganja u tehnološku infrastrukturu. Prošlog mjeseca tvrtka je prognozirala rast prihoda od oko 70 posto za fiskalnu 2028. godine, prema službenoj objavi.

Temelji dominacije na tržištu umjetne inteligencije

Nvidijina dominacija u sektoru umjetne inteligencije izgrađena je na njihovom pionirskom radu s grafičkim procesorima. Iako su prvotno dizajnirani za videoigre, pokazalo se da su iznimno prikladni za paralelno procesiranje koje je nužno za treniranje velikih jezičnih modela i generativne umjetne inteligencije. Trenutno tvrtka drži između 70 posto i 95 posto udjela na tržištu čipova za umjetnu inteligenciju.

Ključni element njihovog uspjeha je softverska platforma CUDA, stvorena još 2006. godine. Platforma omogućuje programerima korištenje snage grafičkih procesora za širok raspon računalnih zadataka, čime je Nvidia stvorila snažan ekosustav i visoke troškove prelaska za sve koji bi pokušali koristiti konkurentske proizvode.

Tvrtka istovremeno masovno ulaže u startupove koji se bave umjetnom inteligencijom te u pružatelje usluga u oblaku. Neki investitori pozorno prate ova ulaganja jer propitkuju podupire li takvo financiranje neizravno potražnju za Nvidijinim vlastitim čipovima. Uz to, kako bi odgovorili na sve veće brige oko sigurnosti, predstavili su i novu sigurnosnu platformu otvorene arhitekture kojoj je cilj postavljanje granica za agente umjetne inteligencije i sprječavanje njihovog nekontroliranog djelovanja.

*uz korištenje AI-ja