Novi iX je drugačiji BMW koji izgleda kao da je iz budućnosti

BMW je predstavio prvu generaciju novog električnog SUV-a iX koji na tržište dolazi iduće godine. Odgovor je to na Audija e-Trona i druge velike luksuzne SUV-ove s električnim pogonom

<p>Audi e-tron je trenutno među najprodavanijim električnim autima na svijetu, Mercedes EQC se prodaje sve bolje, a sad je došao red i na BMW da pokaže što može u klasi ekskluzivnih električnih premium SUV-ova. A njihov odgovor je impresivan. Iz konceptnog modela iNEXT koji je predstavljen prije dvije godine izrodio se novi iX.</p><p>Ovaj automobil je u svakom pogledu impresivan i trebao bi postaviti nove standarde među električnim automobilima. Iza izuzetno futurističkog vanjskog dizajna skriva se pravi tehnološki dragulj impresivnih performansi. Za pogon su zadužena dva električna motora čiju snagu BMW trenutno definira kao "više od 500 KS". I ostali tehnički podaci nisu još precizno definirani. Tako ubrzanje do 100 km/h po trenutno raspoloživim podacima u ovom autu traje manje od pet sekundi, a podataka o maksimalnoj brzini još nema. </p><p>Baterija ima kapacitet veći od 100 kWh što iX-u omogućava trenutno najveći doseg od svih serijskih električnih SUV-ova na svijetu. On po WLTP-u iznosi više od 600 kilometara što je oko 50 posto više nego kod njemačke premium konkurencije, i deset posto više od najmoćnijeg Teslinog Modela X. Potrošnja energije u novom iX-u iznosi manje od 21 kWh na 100 kilometara. Maksimalna snaga punjenja iznosi 200 kW po čemu je iX također bolji od svih konkurenata.</p><p>Precizne dimenzije IX-a još nisu objavljene, no auto je velik otprilike kao X5. Međuosovinski razmak iznosi točno tri metra, a nude se kotači promjera 21 ili 22 inča. Aerodinamički koeficijent je 0,25 što je odličan rezultat za SUV. Prozori na vratima iX-a nemaju okvire, a tu je još nekoliko posebnosti. Tako je otvor za nadolijevanje tekućine za pranje stakla smješten ispod prednjeg BMW-ovog znaka, dok je u stražnji integrirana kamera. </p><p>I unutrašnjost je krajnje posebna. Upravljač je futurističkog šesterokutnog oblika. Zasloni u nutrašnjosti su zakrivljeni. Onaj ispred vozača ima dijagonalu 12,3 inča, dok centralni zaslon ima čak 14,9 inča. Sve sustave auta pokreće izuzetno brz kompjuterski sustav koji ima i mogućnost 5G povezivanja.</p><p>Posebno impresivno izgleda središnja konzola između sjedala. Drveni umetak je osjetljiv na dodir te se dodirivanjem njega može upravljati nekim funkcijama. Kontroleri za infotainment sustav izrađeni su od poliranog kristala, a tu je i futuristična prozirna i osvijetljena ručica mjenjača. Nudi se nekoliko audio sustava, a najsnažniji ima nevjerojatnih 30 zvučnika i 1615 W snage.</p><p>Cijena novog iX-a se za sada ne zna, a prodaja će započeti u drugoj polovici iduće godine. Proizvoditi će se u BMW-ovoj tvornici u njemačkom Dingolfingu.</p><p> </p>