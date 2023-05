Novi Marof: Roditelji najavili prosvjed, ravnatelj poručuje: 'Nisu imali dobre informacije'

Nakon objave 64 osnovne škole koje su primljene u projekt cjelodnevne nastave, u mnogim mjestima pobunili su se roditelji. U Novom Marofu dio roditelja učenika tamošnje škole najavio je i prosvjed. Kako ističu, više od 60 posto roditelja bilo je protiv projekta, no ravnatelj je svejedno školu prijavio. I sudjelovat će u projektu.

Roditelji smatraju kako njihova djeca neće imati zadovoljavajuće uvjete, niti žele da budu u školi cijeli dan. Komentiraju i kako se u sve ušlo jer je ravnatelj Anđelko Bošnjak član HDZ-a, te da ih je izigrao. Roditelji su se u dva glasanja u travnju i svibnju izjasnili protiv prijave na projekt i Bošnjak im je navodno rekao da će poštivati njihovu odluku. No onda je školski odbor odlučio drugačije, kažu nam.

Inače, OŠ Novi Marof je jedna od najvećih škola koje su se prijavile. Uz četiri područne škole, pohađa je 703 učenika, te imaju 150 zaposlenika.

Ravnatelj nam je telefonskom razgovoru kazao kako roditelji nisu imali dobre informacije.

- Roditelji misle da će im djeca morati biti do 17 sati u školi, no obavezni dio trajat će najviše do 14.20 za predmetnu nastavu, a za niže razrede do 13.30. Mi u školi smo procijenili kako će ovaj projekt biti koristan za nas. Imamo šest zgrada i novac će nam pomoći da dodatno uredimo kuhinju, nabavimo kauče za zajedničke prostore. A u poslijepodnevnom dijelu organizirat ćemo brojne sportske aktivnosti i sve to besplatno za učenike. Organizirat ćemo i besplatni prijevoz za učenike iz područnih škola - ističe Bošnjak, dodajući kako će još razgovarati s nezadovoljnim roditeljima.

Bošnjak ističe i kako će urediti ormariće za sve učenike, da ne trebaju nositi udžbenike i opremu kući, laboratorije za kemiju, fiziku, biologiju, dodatnu klimatizaciju. Priznaje i kako je među nastavnicima 50 posto njih bilo protiv, no smatra i kako su dosad većina prihvatila projekt. Napravili su, kaže, projekcije za sljedeće tri-četiri godine i procijenili da će im projekt biti koristan.

Kao i drugi ravnatelji s kojima smo razgovarali, i on ističe kako je glas roditelja bio informativne prirode. Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu dobili uputu da se odluka roditelja treba poštivati, pa mnoge škole koje su se prijavile nisu ni pitale roditelje. Mnogi ipak smatraju da ih se trebalo poslušati.