Novi Mercedes CLA u hitnom opozivu! Europski auto godine ima ozbiljne nedostake

Tek što je dobio nagradu za Europski auto godine 2026., novi Mercedes-Benz CLA, predstavljen kao perjanica električne budućnosti njemačkog diva, već se suočava s nizom ozbiljnih problema. Dok slavljenički sjaj nagrade dodijeljene na Brussels Motor Showu još nije izblijedio, iz sjedišta tvrtke stižu vijesti o hitnom opozivu. Vlasnici novih, ali i starijih modela, pozivaju se na izvanredne servise zbog sigurnosnih nedostataka koji variraju od neispravnih zračnih jastuka do potencijalnog gubitka snage u vožnji.

Skinuo Renault s trona

Novi CLA, koji je s 320 bodova nadmašio šest drugih finalista, trebao je simbolizirati vrhunac Mercedesovog inženjerstva i pouzdanosti. Ipak, stvarnost se pokazala znatno kompleksnijom.

Ubrzo nakon slavlja, proizvođač je pokrenuo nekoliko opoziva za vozila proizvedena krajem 2024. i tijekom 2025. godine. Među najozbiljnijim prijavljenim problemima su potencijalno neispravni zračni jastuci, nedovoljno učvršćena sjedala i mogući kvarovi na sigurnosnim pojasevima, sve redom komponente ključne za sigurnost putnika.

Jedan od specifičnih problema odnosi se na kvalitetu tkanine zračnih jastuka kod vozila proizvedenih u srpnju i kolovozu 2025. godine, zbog čega je Mercedes-Benz prisiljen zamijeniti cijeli modul. Iako je u Njemačkoj ovim problemom pogođeno tek devet vlasnika, rizik je ocijenjen kao previsok da bi se ignorirao. Dodatnu zabrinutost izaziva opoziv izdan u listopadu 2024. za modele CLA, A-klase, EQA/EQB, B-klase i GLA proizvedene između lipnja i srpnja iste godine.

Problem je u kućištu pirofuzije koje se može pomaknuti tijekom vožnje, oštetiti kabele i u slučaju nesreće uzrokovati kvar, pa čak i pomicanje klipa separatora u prostor za noge vozača.

Kod električnih i plug-in hibridnih modela, oštećenje kabela moglo bi dovesti do iznenadnog kvara visokonaponskog sustava i gubitka pogona bez upozorenja.

Problemi koji sežu godinama unatrag

Aktualni problemi s novim modelom samo su nastavak niza poteškoća s kojima se Mercedes suočava već godinama. Brojke su neumoljive; samo u 2023. godini tvrtka je imala rekordnih 38 opoziva prijavljenih putem EU Safety Gate sustava, a lista problema sa starijim generacijama modela CLA i drugih serija je poduža.

Jedan od najvećih opoziva u povijesti tvrtke dogodio se zbog greške u softveru sustava za hitne pozive (eCall). Opozivom je obuhvaćeno više od 1,29 milijuna vozila proizvedenih između 2016. i 2021. godine, uključujući brojne popularne klase kao što su CLA, GLA, C, E i S klasa.

Problem je bio u tome što je sustav, dizajniran da automatski pošalje lokaciju vozila hitnim službama nakon nesreće, mogao poslati potpuno pogrešne koordinate. Istraga je pokrenuta nakon incidenta u Europi u listopadu 2019. godine, a Mercedes je priznao kako se "ne može isključiti sigurnosni rizik". Kako je BBC izvijestio, kvar je bio softverske prirode te se u većini slučajeva mogao riješiti ažuriranjem "preko zraka", no dio vlasnika ipak je morao posjetiti ovlašteni servis.

Osim ovog masovnog propusta, stariji modeli CLA opozivani su i zbog neispravne kalibracije sustava za klasifikaciju putnika, što je moglo spriječiti aktivaciju suvozačevog zračnog jastuka, ali i zbog problema s upravljačkim vratilom koji su mogli narušiti upravljivost vozila. Čini se da, unatoč prestižnim nagradama i reputaciji sinonima za kvalitetu, Mercedes-Benz prolazi kroz turbulentno razdoblje u kojem kontrola kvalitete teško prati tempo inovacija i proizvodnje.

