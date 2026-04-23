DOMINACIJA DJEČJIH PJESMICA

Top 10 najgledanijih YouTube videa: Lista će vas iznenaditi

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
YouTube top lista otkriva: "Baby Shark" vlada s 16,8 milijardi pregleda! Glazbeni hitovi i dječje pjesmice osvajaju svijet, "Despacito" i Cocomelon slijede u stopu.

YouTube je odavno prerastao status platforme za dijeljenje videozapisa i postao globalna pozornica na kojoj se stvaraju kulturni fenomeni. Nekada su listom najgledanijih vladali amaterski viralni hitovi, no ta su vremena davno prošla. Od 2009. godine, vrh ljestvice rezerviran je gotovo isključivo za profesionalno producirane glazbene spotove i, što je mnogima iznenađenje, sadržaj namijenjen najmlađoj publici. Ulazak u klub odabranih, onih s više milijardi pregleda, postao je mjerilo planetarnog uspjeha, a bitka za svaki klik neprestano traje. Iako se poredak mijenja, trendovi su jasni - svijet pokreću zarazne melodije i dječje pjesmice.

1. Baby Shark Dance

Apsolutni pobjednik s gotovo nedostižnom prednošću je "Baby Shark Dance". Sa zapanjujućih 16,8 milijardi pregleda do početka 2026. godine, ova dječja pjesmica postala je globalni fenomen i prvi video u povijesti koji je prešao granicu od deset milijardi pregleda. Konteksta radi, to je brojka kao da je svaki stanovnik planeta Zamlje pogledao ovaj video - dvaput.

2. Despacito

Na drugom mjestu čvrsto se drži ljetni hit koji je obilježio 2017. godinu, "Despacito" Luisa Fonsija i Daddy Yankeeja. S gotovo devet milijardi pregleda, ova pjesma bila je prvi video koji je dosegao tri, četiri, pet, šest i sedam milijardi pregleda, dominirajući ljestvicom više od tri godine.

3. Wheels on the Bus

Kanal Cocomelon zauzima visoko treće mjesto s pjesmom "Wheels on the Bus" koja ima 8,7 milijardi pregleda. Ovo je jedan od najjasnijih pokazatelja dominacije sadržaja za djecu na platformi.

4. Bath Song

Još jedan hit kanala Cocomelon, "Bath Song", nalazi se na četvrtom mjestu sa 7,4 milijarde pregleda. Pjesmica potvrđuje kako roditelji koriste YouTube kao alat za zabavu i edukaciju svoje djece.

5. Johny Johny Yes Papa

Peto mjesto zauzima "Johny Johny Yes Papa" kanala LooLoo Kids sa 7,1 milijardi pregleda. Riječ je o još jednoj kratkoj i ponavljajućoj pjesmici idealnoj za višekratno gledanje najmlađih.

6. See You Again

Emotivna balada "See You Again" Wiza Khalife i Charlieja Putha prikupila je gotovo sedam milijardi pregleda. Pjesma je posvećena preminulom glumcu Paulu Walkeru i jedan je od najuspješnijih glazbenih spotova svih vremena.

7. Shape of You

Odmah iza nje nalazi se "Shape of You" Eda Sheerana (6,7 milijardi), pjesma koja je dominirala radijskim postajama i glazbenim ljestvicama tijekom 2017. godine.

8. Phonics Song with Two Words

Listu zaokružuje edukativni video "Phonics Song with Two Words", koji djeci pomaže u učenju slova i glasova. Njegova popularnost još jednom potvrđuje snagu dječjeg i edukativnog sadržaja na YouTubeu.

9. Gangnam Style

Pionirski hit korejskog izvođača Psya bio je prvi video koji je dosegao milijardu pregleda u prosincu 2012. godine. S gotovo šest milijardi pregleda, "Gangnam Style" i danas dokazuje svoju dugovječnost i kulturni utjecaj.

10. Uptown Funk

Hit Marka Ronsona i Brune Marsa, "Uptown Funk", sa svojim zaraznim ritmom i retro estetikom osigurao si je mjesto među deset najgledanijih videa i postao moderna plesna himna.

