Novi Nissan Leaf je dokaz da su električni auti sve bolji i bolji

Isprobali smo novi Leaf s vrlo razumnim dosegom od oko 400 kilometara i izrazito sportskim performansama. Leaf tako do 100 km/h ubrza za 6,9 sekudi. Ipak i dalje je mnogo skuplji od konkurenata s klasičnim motorom

<p>Doseg od 400 kilometara na testu čini Leaf s novom baterijom jednim od najupotrebljivijih električnih automobila.Ako se vozite agresivno doseg će pasti na oko 300 kilometara, no uz štedljiviju vožnju moguće je u gradu prevaliti i više od 500. Vrlo dobro, da je još 100, 200 kilometara više rekli bismo i odlično. Punjenje je i dalje problem ako idete na dulji put, do 80 posto kapaciteta auto ćete na brzom punjaču napuniti za oko sat i pol.</p><p><br/> Najimpresivnije na novom Leafu su njegove performanse. Ova verzija s 218 KS ubrzat će do 100 km/h za samo 6,9 sekundi. To je već “GTI razina” i Leaf će u sprintu iza sebe ostaviti većinu auta na cesti. Radi štednje i grijanja baterija maksimalna brzina je ograničena na 157 km/h što je svakako malo, no u Hrvatskoj ionako iznad zakonski dopuštenog. </p><p><br/> Po dimenzijama je Leaf nešto veći od kompaktnog auta, a kako su baterije u podnici u unutrašnjosti nudi obilje prostora, kako straga tako i u prtljažniku (420 l). Oduševljava udobnost, buke motora nema, ovjes je komforan i vožnja u Leafu u svakom trenutku može biti vrlo opuštajuća. Pohvalu zaslužuje i e-Pedal funkcija koju je moguće uključiti i tako voziti gotovo bez korištenja kočnice, samo s papučicom gasa. </p><p>Testirani<strong> Nissan Leaf e+ 62 kW/h Tekna</strong> u opremi ima 17” alunaplatke, LED svjetla, BOSE audio, adaptivni tempomat, grijana sjedala presvučena kožom i alcantarom, grijani volan, sustav kamera 360°, 8” dodirni zaslon, navigaciju...</p>