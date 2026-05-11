Zagrebačka županija za solare poduzetnicima daje 15.000 eura

Objavljen je natječaj vrijedan 550 tisuća eura za mikro i male poduzetnike koji mogu dobiti bespovratna sredstva za ugradnju fotonaponskih sustava

Zagrebačka županija nastavlja s dodjelom potpora za povećanje energetske učinkovitosti poduzetnika te je objavila 550 tisuća eura vrijedan natječaj kojim poduzetnici mogu ostvariti do 15 tisuća eura bespovratno za ugradnju fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije - tzv. solarne elektrane. Javni natječaj otvoren je do 5. lipnja, prihvatljivi prijavitelji su mikro i mali subjekti malog gospodarstva registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove, a uvjet je da imaju sjedište na području Zagrebačke županije, navodi se u ponedjeljak objavljenom priopćenju.

Natječaj je, kako su naveli iz Županije, posebno usmjeren na poduzetnike čija je glavna odnosno pretežita djelatnost registrirana u području prerađivačke industrije, kao i smještaja, no isključivo hotela, odmarališta i kampova.

Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti za ugradnju solarnih elektrana je 15 tisuća eura, a sama potpora može iznositi 50 posto prihvatljivih troškova.

Pod prihvatljivim troškovima razumijeva se nabava i ugradnja fotonaponskih ćelija (elektrana) te brojila za proizvodnju električne energije na objekt koji je u vlasništvu prijavitelja i koristi se za potrebe odgovarajuće registrirane djelatnosti. Elektrana ne smije biti projektirana veća nego što treba za vlastitu potrošnju, sukladno godišnjem obračunu potrošnje za prethodnu godinu, istaknuto je.

Iz Zagrebačke županije su podsjetili kako su ove godine kroz tri natječaja osigurali ukupno tri milijuna eura bespovratnih sredstava za poduzetnike. Osim ovog 550 tisuća eura vrijednog natječaja za povećanje energetske učinkovitosti, 1,9 milijuna eura osigurano je za potpore za povećanje konkurentnosti proizvodnih i neproizvodnih djelatnosti, dok je 400 tisuća eura osigurano za potpore poduzetnicima početnicima.

