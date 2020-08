Novi Note 20 spreman za bitku s Huaweijem i Appleom, a sat zna ako ste pali i može zvati pomoć

Samsung je danas otkrio novu Note 20 seriju telefona, preklopni Fold 2, ali i sat Watch 3 koji ima SOS opciju koja poziva pomoć kad detektira težak pad

<p>Galaxy Note 20 i njegova Ultra verzija nove su Samsungove zvijezde u nizu uređaja koje je danas predstavio korejski div. Po prvi put, zbog globalne pandemije korona virusa, sve su uređaje otkrili virtualno, a ne na blještavom spektaklu pred tisućama ljudi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Samsung predstavlja nove uređaje</p><p>- Tehnologija je danas postala temelj života. Njome ostajemo povezani dok se suočavamo sa svakodnevnim životnim izazovima. Upravo zato, ona mora učiniti naš život lakšim, a ne kompleksnijim. Stoga smo osmislili ovih pet uređaja koji će svakom korisniku donijeti najbolje uvjete za rad, produktivnost i zabavu - izjavio je predsjednik i voditelj Odjela za poslovne mobilne komunikacije, TM Roh.</p><p>U Samsungu kažu kako je Note 20 serija najbolji Note dosad. Ultra inačica nudi maksimalne performanse i mogućnosti produktivnosti, dok je obični Note 20 namijenjen široj publici. Uz njih, Samsung je otkrio novi i redizajnirani preklopni telefon Galaxy Z Fold2 te Galaxy Buds Live bežične slušalice i sat Galaxy Watch3 koji mjeri zasićenost krvi kisikom, a u slučaju teškog pada tijekom trčanja moći će poslati SOS notifikaciju odabranim kontaktima kako bi se odmah osigurala pomoć. </p><p>Galaxy Note 20 tako dolazi sa 6,7-inčnim Super AMOLED ekranom (2400x1080 piksela), dok Ultra ima ekran od 6,9 inča (3088x1440 piksela) s opcijom osvježenje ekrana od 120 Hz. Oba uređaja pogoni identični Samsungov procesor s osam jezgri. </p><p>Note 20 će se u 5G i LTE inačicama nuditi sa 8/256 GB memorije, dok će moćniji Ultra u LTE verziji imati 8 GB radne i 256 ili 512 GB memorije. 5G verzija imat će 12 GB radne memorije. Ultra će imati bateriju od 4500 mAh, dok je u Noteu 20 njen kapacitet nešto manji - 4300 mAh. </p><p>Oba telefona imaju identičnu prednju kameru od 10 megapiksela s f/2,2 otvorom blende. Straga su razlike puno veće. Note 20 Ultra raspolaže sa senzorom od 108 mpx, širokokutnim od 12 te telefoto kamerom od 12 megapiksela i laserskim autofokus senzorom. Uz to ima 5X optički zum te digitalni 50x superzum. Note20 raspolaže sa dva 12 mpx senzora te 64 mpx telefoto kamerom i 3x optičkim i 30x digitalnim zumom. Tu je i podrška za 8K snimanje videa, što smo vidjeli već i na Galaxy S20 seriji.</p><p>Uz Note 20 stiže nova S Pen olovka koja postaje još preciznija, a ima i značajku Anywhere kojom se olakšava navigacija telefonom. Stvaranje bilješki na Samsung Notes je sada napredniji sa automatskim spremanjem i sinkroniziranjem. Tu je i opcija za povezivanje s računalom i pristupanje aplikacijama na ekranu Windowsa. Gameri će na Noteu 20 moći od rujna preko Xbox Game Pass Ultimate oblaka pristupiti više od 1000 igara za Xbox, no ova mogućnost još neće biti dostupna kod nas. </p><p>Uz nove Galaxy Tab S7 i S7+ tablete, Samsung je otkrio Galaxy Watch3 sat s dorađenim dizajnom, pa tako ima tanji rotirajući okvir za pristupanje aplikacijama. Sada ima i mogućnost provjere SpO2 zasićenosti krvi kisikom, a pazit će i na trkače i sportaše pri nezgodama. Sat će prepoznati težak pad i poslati SOS notifikaciju odabranim kontaktima kako bi se osigurala pomoć. Sat sada sve vaše aktivnosti prati trenutno i tijekom vježbanja nudi analize i izvještaje. </p><p>Galaxy Buds Live nove su bežične slušalice s 12 mm zvučnicima pa nude kvalitetniji i bogatiji zvuk u odnosu na Buds+ slušalice. Opremili su ih i tehnologijom za uklanjanje pozadinske buke. </p><p>Novi je i preklopni Galaxy Z Fold2 telefon kojem su ugradili niz inovacija na zahtjev korisnika. Nakon lanjske verzije i malog Flipa, novi Fold je dobio veliki vanjski ekran od 6,2 inča te unutarnji ekran od 7,6 inča, što će sigurno učiniti telefon atraktivnijim većem broju korisnika.</p><p>Note 20 serija u prodaju kreće od 21. kolovoza na određenim tržištima kao i tablet, a sljedećim danima bit će poznato i više detalja o cijenama.</p>