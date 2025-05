Novi preklopni Samsung stiže ovog ljeta, dobit će Android 16, ali i One UI 8 i multimodalni AI

Samsung je službeno započeo beta testiranje sustava One UI 8, najnovije verzije svog korisničkog sučelja za Galaxy uređaje. Prva testna faza dostupna je korisnicima modela Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra u SAD-u, Njemačkoj, Južnoj Koreji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

One UI 8 temelji se na Androidu 16 te uvodi niz značajnih promjena, s posebnim naglaskom na uvođenje umjetne inteligencije u svakodnevnu upotrebu. Riječ je o prvoj verziji Samsungova sučelja koja donosi podršku za tzv. multimodalne AI agente, odnosno sustave koji mogu razumjeti i reagirati na više vrsta ulaznih podataka – primjerice tekst, govor i vizualni sadržaj – u realnom vremenu.

Samsung ističe da je razvoj One UI 8 rezultat bliske suradnje s Googleom, a naglasak je stavljen na optimizaciju sučelja za različite formate uređaja, uključujući preklopne telefone. Upravo će na njima debitirati ovog ljeta, a potom će se One UI 8 proširiti na ostale Galaxy uređaje.

Nova verzija donosi i funkcionalnosti koje omogućuju personalizirane prijedloge temeljene na kontekstu korisnika, kao i ažurirane elemente sučelja prilagođene raznim oblicima Galaxy uređaja. Među novostima se ističu i alati poput Now bar i Now brief koji korisnicima nude kontekstualne informacije i podsjetnike.

U sklopu ažuriranja naglasak je stavljen i na sigurnost podataka. One UI 8 koristi Samsung Knox Vault za zaštitu osjetljivih informacija, uz dodatnu mogućnost lokalne obrade podataka, što znači da određene AI funkcije mogu raditi i bez slanja podataka u oblak.

Uz AI značajke, korisnici mogu očekivati i niz poboljšanja u svakodnevnoj upotrebi uređaja. Bluetooth LE Audio tehnologija Auracast, primjerice, omogućuje jednostavno dijeljenje audio signala između više uređaja, uključujući slušalice i slušna pomagala, bez složenih postavki. Tu je i poboljšana aplikacija Podsjetnici s glasovnim unosom, kao i unaprijeđeni sustav bežičnog dijeljenja datoteka Quick Share.

Nadolazeća verzija One UI 8 trebala bi službeno stići ovog ljeta zajedno s novim generacijama preklopnih Galaxy uređaja, nakon čega će biti postupno dostupna i za druge modele iz Galaxy portfelja.