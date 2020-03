Novi raspored škole na daljinu, provjerite kad je vaš razred

Naša je zadaća raditi svoj posao najbolje što znamo i u ovakvim, najtežim okolnostima. Zato sutra nastavljamo s nastavnom na daljinu, poručila je u nedjelju na svome Facebook profilu ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Istaknula je i kako je ministarstvo u kontaktu s s ravnateljima i dekanima javnih institucija, te da se prikupljaju informacije kako bi utvrdilo gdje se može pomoći.

A u ponedjeljak u 8 sati počinje novi tjedan škole na daljinu. Podsjetimo, dio programa odvija se na kanalima HRT-a, Sportske televizije, te od ovog tjedna na RTL-u, na čijem drugom programu će se odvijati program za srednjoškolce. Uz taj program, nastavljaju se virtualne učionice za učenike od 5. do 7. razreda osnovne škole, te za srednjoškolce.

Raspored provjerite na linku MZO-a te na linku Škole za život.

Foto: MZO/Škola za život

Podsjetimo, ministarstvo preporučuje da se nastava na TV kanalima prati kako bi svi učenici imali istu polaznu točku, a učitelji i nastavnici da svoju nastavu pokušaju oblikovati od TV programa. Ipak, najvažnije je da ste u kontaktu s razrednicima i nastavnicima svoje djece, te da pratite web-stranice škola, gdje se trebaju objavljivati sve važne i aktualne informacije.

Televizijska nastava imat će i prevoditelje znakovnog jezika za gluhe, koji će pratiti program uživo i putem Facebook stranice Hrvatskog društva prevoditelja znakovnog jezika.

Nastava na daljinu do 19. travnja

Zbog epidemije bolesti Covid-19, povratka u školu neće sigurno biti sljedeća četiri tjedna, a kako će se situacija nakon toga razvijati, tek će se vidjeti.

Učitelji i nastavnici od prošlog tjedna također rade od kuće.

Ako imate još problema s virtualnim učionicama, logiranjem, računima, te bilo koje druge tehničke poteškoće, javite se CARNET-u u bilo koje doba dana. Čak i tijekom noći njihovi agenti će preuzeti vaš poziv.

Zbog potresa u Zagrebu, CARNET je tijekom dana također imao dosta tehničkih problema, no po posljednjoj obavijesti, ne bi trebalo biti rušenja sustava.

Jako je važno da se nastavnici i učenici pridržavaju dnevnog rasporeda u virtualnim učionicama, kako ne bi dolazilo do opterećenja sustava.

CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu:

e-poštom: helpdesk@skole.hr

telefonom: +385 1 6661 500

telefaksom: +385 1 6661 630

poštom: CARNET-ova Služba za podršku korisnicima, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb.

Radno vrijeme CARNET-ovog Helpdeska za podršku obrazovnom sustavu je radnim danom od 8 do 20 sati. U razdobljima većih opterećenja krajem i početkom školske godine te u vrijeme upisa u srednje škole radimo svaki dan. Od 0 do 24 odgovaramo na e-poruke, a od 8 do 20 na pozive.

Prenosimo i obavijest MZO nastavnicima:

MZO će isporučivati osnovni raspored sati za cijelu Hrvatsku za sve nastavnike koji nemaju spremna online predavanja. Ako nastavnik ima gotova svoja predavanja, njegovi učenici ne moraju pratiti sadržaj koji je isporučio MZO, nego predmetni nastavnik u virtualnom razredu isporučuje sadržaj i aktivnost. Pozivamo sve nastavnike da snimaju sadržaje te da svoja uspješna video predavanja u trajanju od 15 minuta dostave na kurikulum@mzo.hr kako bismo i drugima omogućili njihovo korištenje. Potrebno je preko 300 video lekcija tjedno. Nastavnici i učitelji mogu snimati videolekcije za potrebe svojih učenika, a mogu ih i poslati Ministarstvu znanosti i obrazovanja na mail kurikulum@mzo.hr kako bi ih mogli koristiti i ostali. Snimanje videolekcija nastavnici mogu popratiti i samo glasovno.

- Sretno svima, ostanite sigurni, solidarni, ali držite propisani razmak. Hvala svima koji pomažu na terenu u Zagrebu i hvala svima koji našoj djeci i mladim ljudima omogućuju kvalitetno obrazovanje i u ovim teškim danima - poručila je ministrica Divjak.

Tema: Bolje obrazovanje 2019.