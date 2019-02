Novi RAV4 može i bez dizela: Iste dužine, ali puno prostraniji

Petu generaciju RAV 4 upoznali smo i provozali u Španjolskoj, u okolici Barcelone. Automobil je ostao jednako dugačak kao i prethodnik, no u unutrašnjosti ima mnogo više mjesta za putnike. Također, i prtljažnik je s kapacitetom 580 litara prilično raskošan. Vrlo velik korak naprijed je napravljen u pogledu kvalitete materijala u unutrašnjosti, no ono što upada u oči na prvi pogled je napredak u pogledu dizajna. I dok su prošloj generaciji prigovarali da nema dovoljno karaktera, nova nastupa s mnogo više stava i elegancije.

Najveća novost na RAV4 je činjenica da u ponudi više nema dizelskih motora. U Toyoti tvrde da im je čak 85 posto prodaje do sada otpadalo na hibridne modele pa se izostanak dizelskih modela ne bi trebao osjetiti na prodajnim statistikama.

Foto: www.sebastienmauroy.com Nova generacija donosi mnogo više maštovitosti. razigranosti, ali i elegancije u dizajn

U ponudi su jedan benzinski motor te hibridna verzija. Benzinski motor obujma dvije litre razvija 175 KS i nudi se u kombinaciji s pogonom na prednje ili na sve kotače. Hibridni sustav se sastoji od 2,5-litrenog benzinskog motora i elektromotora te razvija 218 KS u kombinaciji s pogonom na dva i 222 KS u kombinaciji s pogonom na sve kotače. Toyota za ovaj pogonski sustav navodi tvorničku potrošnju 4,4 l/100 km i ubrzanje do 100 km/h za samo 8,1 sekundu. Vrlo dobri rezultati.

Foto: Toyota

U vožnji se RAV4 ipak ponaša mnogo više komforno nego sportski, a u Toyoti se hvale kako su i znatno poboljšali terenske sposobnosti.

Novi RAV 4 na hrvatskom tržištu starta s cijenom koja iznosi 229.900 kuna za osnovni model s benzinskim motorom i prednjim pogonom. Osnovni hibrid stoji 265.900 kuna, a želite li uz to i pogon na sve kotače morat ćete izdvojiti najmanje 296.900 kuna.

Gdje su mašta i emocije?

Foto: Toyota

S obzirom na to da su razina kvalitete materijala i razina završne obrade u novom RAV4 osjetno porasli, jedino čemu možemo prigovoriti u unutrašnjosti je nedostatak mašte i emocija. Unutrašnjost je uredna, ergonomična, ali i očekivano ‘sterilnog dizajna’. Popis dodatne opreme je kod novog modela osjetno proširen pa se na njemu sad mogu naći i luksuzni detalji, poput ventiliranih i hlađenih prednjih sjedala.

Zaslon umjesto retrovizora

Foto: Toyota

RAV4 je prvi velikoserijski automobil koji kod nas donosi rješenje zamjene središnjeg retrovizora LCD zaslonom. Iako se na prvu doima kao nepotrebno komplicirano, ovo rješenje ima velike prednosti u odnosu na klasični retrovizor. Slika kamere koja se prikazuje mnogo je šira od onoga što bi se vidjelo na klasičnom retrovizoru, a kamera ovdje djelomično pokriva i mrtve kuteve. Ovaj retrovizor, naravno, nije serijska oprema.

Poznati hibridni sustav

Foto: Toyota

Hibridni sustav u RAV4 poznat je već iz prethodnog modela, samo je u novom osjetno unaprijeđen i snažniji. Toyota govori o prosječnoj potrošnji od 4,4 l/100 km, no to je u praksi teško postići. Realniji podaci su oko šest litara uz umjerenu vožnju ili do osam uz agresivnu vožnju izvan grada, no i to je još odlično. Naravno, kao i svi drugi hibridni sustavi, i ovaj najviše štedi u gradu, a pri višim brzinama potrošnja jako raste.