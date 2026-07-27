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Novi šamar tradicionalistima: Evo kako se zove M3 na struju

Piše Autostart,
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Novi šamar tradicionalistima: Evo kako se zove M3 na struju
Foto: BMW
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Električni i benzinski M3 trebali bi izgledati gotovo identično. Kupci će tako automobil birati ponajprije prema pogonu, a ne prema imenu ili potpuno drugačijem dizajnu

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BMW je konačno riješio jednu od najvećih nedoumica vezanih uz prvi potpuno električni M3. Unatoč dosadašnjoj praksi označavanja električnih modela slovom „i”, sportska limuzina neće se zvati iM3. Na tržište će jednostavno stići kao BMW M3, potvrdio je šef odjela BMW M Frank van Meel tijekom Festivala brzine u Goodwoodu.

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