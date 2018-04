Novi skandal za Teslu: Novcem kupovali šutnju žrtve rasizma

Svojem zaposleniku DeWittu Lambertu koji je kompaniju optužio za rasnu diskriminaciju, iz Tesle su poslali jasnu poruku - uzmi novac i šuti.

- U okvirima sporazuma, spremni smo isplatiti gospodina Lamberta, no jedino ako uspijemo razriješiti situaciju bez medija, po mogućnosti u sljedećih nekoliko sati - stoji u poruci koju je odvjetnik kompanije Todd Maron napisao Lambertovim odvjetnicima. Ako stvar dospije u medije, ništa od dogovora - pisalo je.

Poruku koju je odvjetnik ovaj tjedan proslijedio medijima prilično je dobra ilustracija kakvim se metodama Tesla služi kada je suočena s ozbiljnim optužbama i potencijalnom negativnom publicitetu, piše The Guardian.

Ovo nije jedini primjer, problematična PR taktika korištena je i prošlog tjedna, kada je kompanija za nesreću sa smrtnim posljedicama u Tesli s autonomnim upravljanjem okrivila žrtvu.

Tesla is blaming a deadly Model X crash on the driver #tictocnews https://t.co/uH3HNt0Kl5 pic.twitter.com/Sb0Gkn1qPT