RETRO GAMING Kako je GTA III stvorio moderni otvoreni svijet

Kada je Rockstar Games 22. listopada 2001. objavio Grand Theft Auto 3, malo tko je mogao predvidjeti da svjedoči trenutku koji će zauvijek promijeniti industriju videoigara. Nije to bila samo još jedna uspješna igra, bio je to naslov koji je postavio temelje za čitav jedan žanr i stvorio predložak koji se slijedi i dva desetljeća kasnije.

Skok u treću dimenziju

Dok su prethodna dva nastavka serijala koristila pogled odozgo (top-down), GTA 3 je igrače bacio izravno na ulice Liberty Cityja u punom 3D okruženju. Razvojni tim DMA Design, koji će uskoro postati Rockstar North, dugo je čekao tehnologiju koja bi mogla ostvariti njihovu viziju. Dolaskom PlayStationa 2, konačno su dobili snagu potrebnu da stvore uvjerljiv, trodimenzionalan grad. Taj prijelaz bio je ključan - igrači više nisu samo promatrali kaos s visine, već su postali njegovim aktivnim sudionikom.

Igre s otvorenim svijetom postojale su i prije 2001. godine. Naslovi poput igre Driver nudili su vožnju gradom, a The Legend of Zelda: Ocarina of Time prostrani svijet za istraživanje. Međutim, GTA 3 je bio drugačiji. Ponudio je dotad neviđenu razinu slobode u okruženju koje je simuliralo živi grad. Pješaci su hodali ulicama, vozači poštovali semafore, a grad je imao dinamičnu izmjenu dana i noći te vremenske uvjete. Igrači su mogli satima ignorirati glavne misije i jednostavno istraživati, krasti automobile ili stvarati vlastitu zabavu. Ključna tehnička inovacija bila je takozvana "streaming" tehnologija, koja je učitavala dijelove mape u stvarnom vremenu i time eliminirala ekrane za učitavanje dok se vozite gradom. To je bio "sustav" koji je sve elemente - vožnju, pucanje i istraživanje - povezao u besprijekornu cjelinu.

Predložak za budućnost

Uspjeh igre bio je toliki da je stvorio potpuno novi podžanr, popularno nazvan "GTA klon". Igre kao što su Saints Row, Mafia i True Crime izravno su posudile formulu koju je postavio Liberty City. GTA 3 je uspostavio dizajnerski jezik koji je postao standard: ikone na mapi koje označavaju misije, sloboda biranja zadataka i fluidan prijelaz između hodanja i vožnje. Čak su i detalji poput korištenja tipke trokut za ulazak u vozilo postali općeprihvaćeni standard u industriji. Uz filmsku prezentaciju, profesionalnu glasovnu glumu i legendarne radio stanice, GTA 3 je podigao ljestvicu produkcijskih vrijednosti i dokazao da su videoigre medij za odraslu publiku.

*uz korištenje AI-ja