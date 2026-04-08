Je li Artemis 2 dokazao da se možemo vratiti na Mjesec?

Misija Artemis 2 američke svemirske agencije NASA, koja je lansirana 1. travnja 2026. godine, prošla je sve važne testove. Performanse rakete, svemirske letjelice i posade nadmašile su očekivanja inženjera, no glavno pitanje i dalje ostaje otvoreno - je li spuštanje na Mjesec do 2028. godine, kako priželjkuju NASA i američki predsjednik Donald Trump, zaista postao dostižan cilj?

Prvih šest dana misije pokazalo je da kapsula Orion funkcionira kako je i dizajnirana, po prvi put s ljudima, što nijedan simulator ne bi mogao potvrditi. Ipak, njezino najveće postignuće možda je to što su postupci posade Artemisa donijeli nadu i optimizam u svijet kojem očajnički treba inspiracija.

Što nas je Artemis 2 dosad naučio

Nekoliko dana nakon što je NASA-in Space Launch System (SLS) stigao na lansirnu rampu svemirskog centra Kennedy, najvažnija lekcija misije Artemis 2 već je bila jasna. Nakon dva teška pokušaja lansiranja u veljači i ožujku zbog različitih tehničkih problema, NASA-in administrator izjavio je kako lansiranje tako važne i kompleksne rakete svake tri godine nije put prema uspjehu. Prethodna misija Artemis 1, bez posade, lansirana je u studenom 2022. godine.

Za agenciju je ključno prestati tretirati svaku raketu kao jedinstveno umjetničko djelo i početi s lansiranjima frekvencijom koja priliči ozbiljnom programu. Ta izjava mijenja sve što je uslijedilo. Imajući to na umu, što nam je misija pokazala u danima nakon što su Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen poletjeli u svemir? Kratak odgovor je - više nego što su se i najveći optimisti nadali.

Raketa koja je ispunila zadatak

SLS je pri lansiranju stvorio četiri tisuće tona potiska, a prema svim procjenama inženjera, zadatak je obavio prema planu. Svaka faza lansiranja, rječnikom kontrole misije, bila je "nominalna": od maksimalnog dinamičkog tlaka do odvajanja potisnika. Dvije od tri planirane korekcije kursa na putu do Mjeseca otkazane su jer zbog preciznosti putanje jednostavno nisu bile potrebne.

Otprilike 36 sati nakon lansiranja, uslijedio je ključni trenutak. Orion je upalio svoj glavni motor na pet minuta i 55 sekundi u manevru poznatom kao trans-lunarna injekcija. Letjelica je time postavljena na putanju prema Mjesecu bez potrebe za dodatnim velikim korekcijama. Snažno paljenje motora voditeljica programa Artemis, Lori Glaze, ocijenila je savršenim.

Ljudska posada u stroju

Službena svrha misije je staviti ljude u Orion i otkriti što se događa, ne samo s letjelicom, već i s interakcijom između posade i stroja. Dogodilo se upravo ono što je bilo predviđeno i ono što se nije moglo provjeriti u simulatoru.

Bilo je poteškoća s WC-om. Problem s dozatorom vode natjerao je posadu da iz opreza skladišti vodu u vrećicama. Manji gubitak redundancije u jednom od sustava helija spomenut je na ranijim konferencijama za novinare i tiho riješen.

Svemirski znanstvenik Simeon Barber objasnio je da se takve poteškoće događaju upravo zbog uvođenja ljudskog faktora u sustav. Prema njegovoj analizi, tek kada ljudi počnu pritiskati gumbe, disati, zahtijevati klimatizaciju i koristiti WC, postaje jasno kako sustav zaista funkcionira s njima unutra.

Barberova opća ocjena bila je da je Orion funkcionirao vrlo dobro, a posebno je istaknuo iznimne performanse cjelokupnog propulzijskog sustava, što je ocijenio ključnim za uspjeh.

Savršena znanost ili NASA-ino preuveličavanje?

Posada je napravila opsežna promatranja tijekom preleta Mjeseca. Uočeno je oko 35 geoloških obilježja u stvarnom vremenu, s varijacijama u boji koje bi mogle otkriti njihov mineralni sastav. Da ne spominjemo pomrčinu Sunca viđenu iz svemira, prizor koji je pilot Victor Glover opisao kao jednostavno nestvaran. Ipak, znanost ovdje nije glavno pitanje.

Profesor Chris Lintott sa Sveučilišta u Oxfordu bio je jasan. On smatra da je umjetnička vrijednost slika koje su poslali Artemis i njegova posada značajna, ali je njihova znanstvena vrijednost ograničena. Podsjetio je kako je indijska letjelica Chandrayaan-3 sletjela blizu južnog pola Mjeseca 2023., a kineska misija Chang'e-6 uzela je uzorke s tamne strane Mjeseca 2024. godine. Robotske sonde mapirale su teren u izvanrednim detaljima.

Najdirljiviji trenutak nije došao ni od jednog instrumenta, već od same posade. Kada su astronauti 6. travnja oborili rekord u udaljenosti od Zemlje, koji je postavila posada Apolla 13 davne 1970. godine, stručnjak za misiju Jeremy Hansen obratio se kontroli misije u Houstonu. Drhtavim je glasom, pokazujući na svijetli krater na granici tamne i svijetle strane, zatražio da ga nazovu Carroll, u spomen na nedavno preminulu suprugu zapovjednika Reida Wisemana.

Uslijedilo je 45 sekundi tišine. Zapovjednik Reid Wiseman je plakao. Posada se zagrlila. Na Zemlji, u Houstonu, gledale su njegove kćeri. Taj trenutak važan je iz više od sentimentalnih razloga. Svemirski programi koji ne uspiju izazvati istinsku, nespremnu ljudsku emociju, ne opstaju dugo. Program Apollo ostao je u kolektivnom sjećanju ne samo zbog inženjerstva, već i zbog onoga što je govorio o ljudskoj hrabrosti i postignuću. U tom trenutku, Artemis 2 je iznio isti argument.

Najveći test tek slijedi

Misija još nije gotova. Orion se vraća na Zemlju i trebao bi sletjeti u Tihi ocean 10. travnja navečer, u blizini San Diega. Povratak u Zemljinu atmosferu trenutak je koji izaziva veliku tjeskobu. Uostalom, na misiji Artemis 1 neočekivano oštećenje toplinskog štita pokrenulo je istragu koja je odgodila ovu misiju za više od godinu dana.

Orionova kapsula ući će u atmosferu brzinom od oko 40.000 kilometara na sat. To je test koji nijedan simulator ne može replicirati, a njegov će ishod definirati nasljeđe misije više od bilo koje slike s tamne strane Mjeseca. U eri u kojoj u svijetu ima malo optimizma, baš kao i 1960-ih, ovo je bio trenutak u kojem smo se, barem na jednu večer, mogli sjetiti da smo svi jedno. A to je samo probni let za konačno slijetanje na Mjesec.

*uz korištenje AI-ja