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Novi Tesla Roadster već se može rezervirati u Hrvatskoj: Evo koliko morate platiti

Piše Autostart,
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Novi Tesla Roadster već se može rezervirati u Hrvatskoj: Evo koliko morate platiti
Foto: Tesla
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Mogućnost rezervacije ne znači automatski da će sve izvedbe dobiti europsku homologaciju. Tesla upozorava da dostupnost ovisi o propisima pojedinih tržišta. Još je neizvjesniji datum isporuke

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Tek nekoliko dana nakon spektakularnog predstavljanja novog Roadstera, Tesla je otvorila mogućnost rezervacija i za hrvatske kupce. Automobil koji može voziti naglavačke, izvoditi skokove i ubrzavati do gotovo 100 km/h za manje od sekunde sada se može rezervirati putem Tesline hrvatske internetske stranice. No za ulazak na listu čekanja potrebno je izdvojiti ozbiljan novac, a posebno je zanimljivo da konačne cijene automobila još nisu poznate.

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GTA 6 LAUNCH TRAILER

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