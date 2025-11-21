Novi udarac za Muska, odlazi šef Teslinog Model Y programa

Emmanuel Lamacchia, šef Teslinog Model Y programa, dao je otkaz i napustio kompaniju nakon osam godina rada, što je sam objavio na LinkedInu. U Teslu je došao 2017., prvo radio na Modelu 3, a zatim preuzeo vođenje Model Y programa, koji je 2023. godine postao najprodavaniji automobilski model na svijetu i ključ Tesline zarade.

Lamacchijin odlazak stiže gotovo istovremeno s ostavkom Siddhanta Awasthija, program menadžera za Cybertruck i Model 3. Dvojica ljudi zaduženih za tri najvažnija Teslina modela otišla su u razmaku od jednog dana, pa strani mediji to opisuju kao još jedan ozbiljan udarac Muskovoj auto diviziji u osjetljivom razdoblju.

Riječ je o nastavku trenda u kojem Teslu napuštaju visoki rukovoditelji iz područja proizvodnje, softvera, prodaje i AI projekata. Istovremeno kompanija osjeća pad potražnje za električnim vozilima, jaču konkurenciju iz Kine i Muskov sve veći fokus na robotaksije i umjetnu inteligenciju, zbog čega analitičari upozoravaju da bi ovakvi odlasci mogli dodatno zakomplicirati tranziciju koju Tesla pokušava provesti.