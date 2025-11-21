Obavijesti

Tech

Komentari 0
SERIJA OTKAZA

Novi udarac za Muska, odlazi šef Teslinog Model Y programa

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Novi udarac za Muska, odlazi šef Teslinog Model Y programa
Foto: Dubravko Kolarić/24sata

Emmanuel Lamacchia bio je jedan od ključnih ljudi iza globalnog uspjeha Modela Y, najprodavanijeg električnog auta na svijetu. Njegov odlazak dolazi u godini u kojoj Teslu već trese niz otkaza u vrhu kompanije i pritisak konkurencije na tržištu električnih vozila.

Emmanuel Lamacchia, šef Teslinog Model Y programa, dao je otkaz i napustio kompaniju nakon osam godina rada, što je sam objavio na LinkedInu. U Teslu je došao 2017., prvo radio na Modelu 3, a zatim preuzeo vođenje Model Y programa, koji je 2023. godine postao najprodavaniji automobilski model na svijetu i ključ Tesline zarade.

SUKOB OKO AUTA Šef Open AI traži povrat novca od Elona Muska za auto: Evo koliko mu je Tesla dužna
Šef Open AI traži povrat novca od Elona Muska za auto: Evo koliko mu je Tesla dužna

Pogledajte kako izgleda najprodavaniji auto u 2023. godini:

Lamacchijin odlazak stiže gotovo istovremeno s ostavkom Siddhanta Awasthija, program menadžera za Cybertruck i Model 3. Dvojica ljudi zaduženih za tri najvažnija Teslina modela otišla su u razmaku od jednog dana, pa strani mediji to opisuju kao još jedan ozbiljan udarac Muskovoj auto diviziji u osjetljivom razdoblju.

Ovako je izgledala utrka svih najbržih Teslinih modela automobila:

Riječ je o nastavku trenda u kojem Teslu napuštaju visoki rukovoditelji iz područja proizvodnje, softvera, prodaje i AI projekata. Istovremeno kompanija osjeća pad potražnje za električnim vozilima, jaču konkurenciju iz Kine i Muskov sve veći fokus na robotaksije i umjetnu inteligenciju, zbog čega analitičari upozoravaju da bi ovakvi odlasci mogli dodatno zakomplicirati tranziciju koju Tesla pokušava provesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Odmah ažurirajte svoj Chrome: Google priznao da su hakeri pronašli propust koji koriste
HAKERSKI NAPAD

Odmah ažurirajte svoj Chrome: Google priznao da su hakeri pronašli propust koji koriste

Ažuriranje bi se trebalo automatski preuzeti na vaše računalo, no da bi se instaliralo, potrebno je ponovno pokrenuti preglednik
Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera
BITKA ZA PRESTIŽAN NASLOV

Evo tko je osvojio bitku naslov najboljeg hibridnog super sedana: BMW M5 ili Panamera

Američki magazin Road & Track usporedio je nove plug in hibridne verzije BMW M5 i Porsche Panamere Turbo S E-Hybrid. Obje limuzine nude više od 700 KS i brutalna ubrzanja, evo tko je na kraju odnio pobjedu.
Povijesni pad Bitcoina: 'Cijena je krhka i ide prema dolje...'
ŠTO SLIJEDI?

Povijesni pad Bitcoina: 'Cijena je krhka i ide prema dolje...'

Neki analitičari idu korak dalje s mračnim predviđanjima. Mike McGlone iz Bloomberga upozorio je da bi se tržište moglo srušiti sve do 9.200 € ako se ponovi obrazac iz 2018. godine, kada se cijena srušila s gotovo 9.000 € na blizu 2.700 €

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025