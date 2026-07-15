Microsoft konačno ubija najgoru stvar u Windowsima 11: Zbogom reklame, stiže kvalitetan search

Microsoft je najavio veliku nadogradnju pretraživanja unutar Windowsa 11, rješavajući dugogodišnje pritužbe korisnika na pretrpanost, reklame i loše rezultate. Nakon godina u kojima je pronalazak lokalne datoteke bio frustrirajuće iskustvo zasjenjeno web sadržajem, tvrtka se konačno okreće onome što korisnici žele: brzoj, čistoj i efikasnoj lokalnoj pretrazi.

Kraj reklama i nametljivog web sadržaja

Jedna od najvažnijih promjena je potpuno uklanjanje promotivnog sadržaja i oglasa iz rezultata. Početni zaslon bit će vizualno jednostavniji, fokusiran na nedavne aktivnosti umjesto na Bing sadržaj. Aplikacije, postavke i lokalne datoteke sada će imati jasan prioritet nad prijedlozima s weba. Korisnici dobivaju i potpunu kontrolu kroz novu opciju u postavkama privatnosti, gdje će moći isključiti prikaz prijedloga s weba i iz Microsoft Storea uz lokalne rezultate.

Pametnije i brže pronalaženje datoteka

Osim vizualnog pročišćavanja, Microsoft uvodi dva ključna poboljšanja mehanizma pretrage. Prvo, sustav će moći pronaći datoteke na temelju unosa od samo dva znaka. Drugo, značajno je unaprijeđena pretraga složenih naziva, takozvani "Search by Substring". To u praksi znači da će korisnici moći pronaći datoteku naziva "StatusProjektaTravanj" upisivanjem samo "status" ili "travanj", što je dosad bilo nemoguće. Ove promjene drastično poboljšavaju prirodnost i intuiciju korištenja, eliminirajući potrebu za pamćenjem točnog početka imena datoteke.

Tolerancija na tipfelere i veća pouzdanost

U sklopu poboljšanja, pretraga postaje znatno tolerantnija na ljudske pogreške. Bolje će se nositi s tipfelerima, ispuštenim ili dodanim slovima te djelomičnim riječima prilikom traženja aplikacija. Primjerice, upit poput "utlook" sada će bez problema pronaći Outlook. Microsoft također obećava općenito poboljšanje pouzdanosti, što uključuje smanjenje vjerojatnosti rušenja sustava pretrage i problema s učitavanjem, što su bile česte pritužbe korisnika. Rezultati postavki sustava također su bolje rangirani.

Ove nadogradnje trenutno se postupno uvode za korisnike unutar programa Windows Insiders u eksperimentalnom kanalu. Očekuje se da će tijekom ove godine postati dostupne svim korisnicima operativnog sustava Windows 11 kao dio budućih ažuriranja.

*uz korištenje AI-ja