Obavijesti

Tech

Komentari 0
STRUČNJACI UPOZORAVAJU

'GTA 6 kao zadnja velika igra prije ere umjetne inteligencije'

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 2 min
'GTA 6 kao zadnja velika igra prije ere umjetne inteligencije'
Foto: Rockstar Games
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

GTA 6 proglašen je "posljednjom velikom igrom", dok Rockstar tvrdi: AI tu nema nula udjela, a industrija već juri u novu eru

Admiral

Tehnološki analitičar Ben Thompson pokrenuo je žustru raspravu proglasivši nadolazeći Grand Theft Auto VI "posljednjom velikom igrom". Njegova teza jest da GTA 6 predstavlja vrhunac tradicionalnog, ljudskom rukom vođenog razvoja igara, stvorenog prije nego što će generativna umjetna inteligencija (AI) preoblikovati industriju.

Provokativna teza o kraju jedne ere

Thompson tvrdi da je igra, na kojoj se radilo više od desetljeća, "gotovo u potpunosti stvorena prije AI ere" te da utjelovljuje "godine i godine krvi, znoja i suza" ljudskih developera. Vrijednost takvog pothvata, smatra on, toliko je golema da bi opravdala cijenu od 200 američkih dolara. Njegov argument pozicionira GTA 6 ne samo kao igru, već i kao spomenik jednoj eri - posljednji bastion minucioznog, ručnog rada prije neizbježne plime automatizacije koja će, prema njegovom mišljenju, fundamentalno promijeniti način na koji se stvaraju visokobudžetni naslovi.

VELIKA PROSLAVA POPULARNE IGRE Pokemon GO slavi 10. obljetnicu i pokazuje da je i dalje živ!
Pokemon GO slavi 10. obljetnicu i pokazuje da je i dalje živ!
POVRATAK NAKON 13 GODINA Dižemo jedra: Obnovljeni Assassin's Creed hit stiže sutra
Dižemo jedra: Obnovljeni Assassin's Creed hit stiže sutra

Službeni stav izdavača je jasan

Međutim, službeni stav tvrtke Take-Two Interactive, vlasnika studija Rockstar Games, nudi drugačiju perspektivu. Izvršni direktor Strauss Zelnick bio je nedvosmislen, naglasivši kako generativna umjetna inteligencija ima "nula udjela" u kreativnom razvoju igre Grand Theft Auto VI.

​- Njihovi svjetovi su ručno izrađeni. To je ono što ih razlikuje. Građeni su od temelja, zgrada po zgrada, ulica po ulica, kvart po kvart - izjavio je Zelnick, povlačeći jasnu liniju između Rockstarovog pristupa i proceduralno generiranih svjetova.

Alat za pomoć, a ne zamjena za genijalnost

Ova izjava ne znači da Take-Two u potpunosti ignorira umjetnu inteligenciju. Naprotiv, tvrtka koristi AI alate za poboljšanje učinkovitosti u procesima poput testiranja i optimizacije u otprilike 200 internih projekata. Ipak, Zelnick pravi ključnu razliku između AI-ja kao pomoćnog alata i AI-ja kao kreativnog motora. Smatra kako je ideja da bi AI mogao samostalno stvoriti hit igru "smiješna" te da alati sami po sebi ne mogu replicirati "genijalnost" ljudske kreativnosti potrebne za stvaranje blockbustera.

Industrija na prekretnici

Rasprava dolazi u trenutku kad se industrija igara suočava s dubokom transformacijom. Prema nedavnoj studiji, broj igara na Steamu koje prijavljuju korištenje generativne umjetne inteligencije porastao je za nevjerojatnih 681 posto u nešto više od godinu dana. Gotovo devet od deset developera danas koristi AI alate u nekom dijelu svog radnog procesa. Dok jedni vide priliku za brži razvoj i smanjenje troškova, drugi izražavaju strah od gubitka poslova i homogenizacije kreativnosti. Kritičari upozoravaju da AI sadržaj često ispada "dosadan i derivativan", bez emocionalne dubine i jedinstvene umjetničke vizije koja odlikuje najcjenjenije igre.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Microsoft konačno ubija najgoru stvar u Windowsima 11: Zbogom reklame, stiže kvalitetan search
KRAJ FRUSTRACIJAMA

Microsoft konačno ubija najgoru stvar u Windowsima 11: Zbogom reklame, stiže kvalitetan search

Windows 11 napokon reže reklame iz pretrage i donosi brutalno precizno traženje datoteka, čak i uz tipfelere i samo dva slova
Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter
ABECEDA OSOBNOSTI

Koje je značenje vašeg? Prvo slovo imena otkriva karakter

Prema alternativcima, po prvom slovu imena možemo saznati tko je uvijek u ljubavnim problemima, čije je prijateljstvo dragocjeno, za koga se kaže da je vrijedan...
Nema maženja bez paženja: Zašto je spolno zdravlje tema o kojoj trebamo govoriti otvoreno
Razgovor s dr. Amilom Filipović

Nema maženja bez paženja: Zašto je spolno zdravlje tema o kojoj trebamo govoriti otvoreno

Mnoge opasne spolne infekcije, poput HIV-a i HPV-a, godinama tinjaju u tijelu bez ijednog simptoma, pa žene ginekologu često odlaze prekasno. Najveća zamka leži u lažnom osjećaju sigurnosti jer ne morate biti promiskuitetni da biste se zarazili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026