'GTA 6 kao zadnja velika igra prije ere umjetne inteligencije'

Tehnološki analitičar Ben Thompson pokrenuo je žustru raspravu proglasivši nadolazeći Grand Theft Auto VI "posljednjom velikom igrom". Njegova teza jest da GTA 6 predstavlja vrhunac tradicionalnog, ljudskom rukom vođenog razvoja igara, stvorenog prije nego što će generativna umjetna inteligencija (AI) preoblikovati industriju.

Provokativna teza o kraju jedne ere

Thompson tvrdi da je igra, na kojoj se radilo više od desetljeća, "gotovo u potpunosti stvorena prije AI ere" te da utjelovljuje "godine i godine krvi, znoja i suza" ljudskih developera. Vrijednost takvog pothvata, smatra on, toliko je golema da bi opravdala cijenu od 200 američkih dolara. Njegov argument pozicionira GTA 6 ne samo kao igru, već i kao spomenik jednoj eri - posljednji bastion minucioznog, ručnog rada prije neizbježne plime automatizacije koja će, prema njegovom mišljenju, fundamentalno promijeniti način na koji se stvaraju visokobudžetni naslovi.

Službeni stav izdavača je jasan

Međutim, službeni stav tvrtke Take-Two Interactive, vlasnika studija Rockstar Games, nudi drugačiju perspektivu. Izvršni direktor Strauss Zelnick bio je nedvosmislen, naglasivši kako generativna umjetna inteligencija ima "nula udjela" u kreativnom razvoju igre Grand Theft Auto VI.

​- Njihovi svjetovi su ručno izrađeni. To je ono što ih razlikuje. Građeni su od temelja, zgrada po zgrada, ulica po ulica, kvart po kvart - izjavio je Zelnick, povlačeći jasnu liniju između Rockstarovog pristupa i proceduralno generiranih svjetova.

Alat za pomoć, a ne zamjena za genijalnost

Ova izjava ne znači da Take-Two u potpunosti ignorira umjetnu inteligenciju. Naprotiv, tvrtka koristi AI alate za poboljšanje učinkovitosti u procesima poput testiranja i optimizacije u otprilike 200 internih projekata. Ipak, Zelnick pravi ključnu razliku između AI-ja kao pomoćnog alata i AI-ja kao kreativnog motora. Smatra kako je ideja da bi AI mogao samostalno stvoriti hit igru "smiješna" te da alati sami po sebi ne mogu replicirati "genijalnost" ljudske kreativnosti potrebne za stvaranje blockbustera.

Industrija na prekretnici

Rasprava dolazi u trenutku kad se industrija igara suočava s dubokom transformacijom. Prema nedavnoj studiji, broj igara na Steamu koje prijavljuju korištenje generativne umjetne inteligencije porastao je za nevjerojatnih 681 posto u nešto više od godinu dana. Gotovo devet od deset developera danas koristi AI alate u nekom dijelu svog radnog procesa. Dok jedni vide priliku za brži razvoj i smanjenje troškova, drugi izražavaju strah od gubitka poslova i homogenizacije kreativnosti. Kritičari upozoravaju da AI sadržaj često ispada "dosadan i derivativan", bez emocionalne dubine i jedinstvene umjetničke vizije koja odlikuje najcjenjenije igre.

*uz korištenje AI-ja