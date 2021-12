Otprilike četiri godine nakon što je šesta generacija Pola stigla na tržište Volkswagen je odlučio redizajnirati jedan od svojih najuspješnijih modela.

Promjene se na prvi pogled čine vrlo velikima, kao da je ovo nova generacija Pola, a ne samo redizajn. Dizajn je prilično primijenjen, kako sprijeda, tako i straga, a polo sada više nego prije nalikuje novom Golfu. Posebno velika razlika u odnosu na ‘stari’ polo vidljiva je na stražnjem dijelu gdje se sad svjetla protežu i na poklopac prtljažnika.

Osim dizajnerskih, Polo donosi i mnoge druge promjene. U seriji, već od osnovne opreme, sada dolaze digitalni instrumenti. U osnovi su oni malo skromniji i imaju dijagonalu od 8”, a u skupljim verzijama 10,2”. Središnji dodirni zaslon sada ima veliki zaslon od 9,2”, a automatska klima ima novi dizajn i sučelje.

U serijskoj opremi su od sada i LED prednja svjetla kao aluminijski naplatci, color paket, električno preklopivi retrovizori, DAB radio i središnji zračni jastuk između prednjih sjedala. On sprječava da se vozač i suputnik an prednjim sjedalu prilikom teže nesreće sudare glavama.

Redizajnirani polo donosi i četiri nove boje, šest novih dizajna naplataka od 15” do 17”, a uz doplatu je moguće dobiti i prediktivni adaptivni tempomat, LED Matrix svjetla i IQ Drive skup sustava za pomoć u vožnji. Tu je i čitav niz serijskih sustava za pomoć u vožnji, od kojih su neki novi.

Što se pogona tiče nema nekih velikih promjena. Nude se samo dva dobro poznata benzinska motora, oba s tri cilindra i jednom litrom obujma. Slabija verzija razvija 95 KS, dok snažniji motor ima 110 KS. Slabiji motor moguće je dobiti u kombinaciji s ručnim peterobrzinskim mjenjačem ili s DSG automatskim mjenjačem sa sedam brzina. Snažniji motor dolazi isključivo u kombinaciji s DSG-om.

U pogledu voznih svojstava praktično se ništa nije promijenilo. Polo je i dalje onaj isti auto kojeg je vrlo ugodno za voziti, koji se pri agresivnijoj vožnji ponaša besprijekorno, mnogo bolje od prosjeka klase, a u pogledu udobnosti je pak na razini prosječnog konkurenta. Zvučna izolacija je solidna, a kočnice vrlo uvjerljive. Ukupno gledano, po voznim svojstvima Polo je i dalje jedan od najboljih u klasi.

Cijena osnovnog Pola je prilično visoka za auto ove klase - 135.432 kune, no to ima svoje objašnjenje. Osnovna oprema u Hrvatskoj je Life, a to je zapravo druga, skuplja, razina opreme, osnovna se zapravo ni ne nudi u Hrvatskoj. Tako je osnovni hrvatski Polo prilično dobro opremljen, kao što smo već spomenuli, ima i alunaplatke i digitalne instrumente i veliki dodirni zaslon. Najjeftiniji model s DSG mjenjačem košta od 150.860 kuna. Prodaja je već počela.