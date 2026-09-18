Volkswagen nije želio da se sve svede na poznati motor i nekoliko sportskih oznaka. Novi GTI dobiva serijski adaptivni ovjes DCC, progresivni upravljač, izmijenjene opruge, amortizere i stabilizatore...
PRVI IKAD
Novi VW ID.3 GTI je najjači GTI ikad i prvi ima stražnji pogon
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Pola stoljeća nakon premijere prvog Golfa GTI, Volkswagen otvara novo poglavlje uz povijesti svoje najpoznatije sportske oznake. Predstavljen je ID.3 GTI, električni kompakt koji zamjenjuje dosadašnji GTX Performance i postaje najsnažniji serijski GTI svih vremena. Sa 326 KS, pogonom na stražnje kotače i posebnim sportskim podvozjem trebao bi dokazati da tri legendarna slova mogu imati smisla i bez benzinskog motora. Na tržište stiže početkom 2027. godine.
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