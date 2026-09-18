Audi proti AUDI-ja: Otkrijte sve detalje ovog bizarnog spora

Njemački automobilski div Audi očito ne želi da se njegovi električni automobili namijenjeni isključivo kineskom tržištu na mala vrata probijaju na domaće tržište. Marka Volkswagen grupe trenutno poduzima sve pravne i poslovne mjere kako bi zaustavila paralelni uvoz modela AUDI E5 Sportback i E7X na područje Njemačke i ostatka Europe.

Novi brend bez prepoznatljiva četiri prstena

Audi i kineska tvrtka SAIC razvili su ove proizvode specifično za ogromno azijsko tržište i prodaju ih pod novom markom AUDI, koja je u dizajnerskom smislu namjerno odbacila prepoznatljiva četiri prstena. Cilj je bio stvoriti potpuno odvojeni vizualni identitet koji se oslanja isključivo na električni pogon. No, ti su se automobili usprkos jasnim planovima već počeli pojavljivati u Njemačkoj.

Njemački uvoznik Auto China počeo je nedavno dovoziti ta dva modela izravno iz Kine, provoditi potrebnu homologaciju i nuditi ih lokalnim kupcima. Audi je tu praksu primijetio te je ubrzo pokrenuo pravne mjere kako bi u potpunosti blokirao uvoz i prodaju takvih automobila.

Glasnogovornik proizvođača iz Ingolstadta obratio se poslovnom listu Automobilwoche kako bi potvrdio poduzimanje pravnih koraka.

​- Pokrenuli smo pravni postupak protiv uvoznika i rigorozno ćemo provoditi svoja prava - rekao je glasnogovornik Audija o novonastaloj situaciji vezanoj uz uvoz kineskih električnih vozila.

Strah od kanibalizacije prodaje modela e-tron

Kineska podmarka cilja na izričito mlade, tehnološki osviještene kupce, a meta su joj oni vozači koji žele nešto drugačije od bezbrojnih klasičnih modela s tradicionalnom Audijevom značkom. I to se sasvim jasno vidi na samom proizvodu jer ova vozila izvana i iznutra izgledaju potpuno drugačije od globalne ponude njemačke tvrtke.

Međutim, to što su se ti specifični automobili iznenada pojavili u Njemačkoj nije nimalo u skladu s dugoročnim poslovnim planovima tvrtke. Nije to samo zato što bi modeli E5 Sportback i E7X mogli potencijalno ugroziti i kanibalizirati prodaju Audijevih vlastitih e-tron modela, već zbog niza tehničkih i logističkih prepreka.

Praktični problemi s jamstvom i servisiranjem

Uvoz automobila specifičnog za kinesko tržište stvara niz vrlo praktičnih problema, iako njemački uvoznik Auto China u svojim promotivnim materijalima tvrdi da može riješiti sve aspekte prodaje, od homologacije i registracije pa sve do jamstva i redovne servisne podrške. Ipak, paralelno uvezeni E5 Sportback ili E7X ne postaju automatski dio službene europske mreže trgovaca tvrtke samo zato što imaju jasne obiteljske veze s Audijem.

Vlasnici bi se nakon kupnje vrlo lako mogli suočiti s teškim pitanjima i ozbiljnim problemima oko dijagnostike softvera, nabave zamjenskih dijelova i samih popravaka u slučaju kvara. To posebno vrijedi za moderna električna vozila koja su danas prepuna osjetljivih senzora, raznih kamera i sofisticiranih sustava za pomoć vozaču. Izvući jedno takvo vozilo legalno na njemačke ceste i dobiti registracijske oznake samo je jedan mali dio priče. Održavati ga u voznom stanju godinama posve je druga stvar.

Službeno priopćenje Audija, u kojem objašnjavaju nedostatak podrške, dodatno je pojasnilo situaciju oko tehničkog održavanja za uvezene automobile.

"Ova vozila se ne izvoze u pojedinačne zemlje izvan Kine putem službenog distribucijskog kanala koji je ovlastio Audi AG i zatim se registriraju pod nama nepoznatim uvjetima. Audi AG i ovlašteni trgovci izvan Kine ne mogu obavljati radove održavanja jer se modeli AUDI smatraju vozilima koja nisu Audi u zemljama izvan Kine."

Ironija cijele situacije i širi kontekst

Situacija na europskom tržištu trenutno je u najmanju ruku ironična. Audi troši ogromna financijska sredstva na razvoj inovativnih električnih vozila specifičnih za Kinu koja očito nipošto ne želi da Europljani kupuju. U isto vrijeme, domaći kupci već mogu doći do istih tih automobila alternativnim putem. Iako su E5 Sportback i E7X iznenada nestali s web stranice njemačkog uvoznika nakon izbijanja spora, glasnogovornik trgovca odbio je reći na upit novinara je li se to dogodilo isključivo zbog pravnog pritiska i prijetnji Audija.

Dok su navedeni modeli s velikim tiskanim slovima potpuno uklonjeni iz ponude, stranica i dalje nudi mnoštvo drugih kineskih automobila popularnih marki kao što su Xiaomi, Jetour, Zeekr i Huawei. Zanimljivo je da se ta vozila preko njihove stranice mogu čak i konfigurirati, iako u vrlo ograničenoj mjeri, a među njima se posebno ističe Maextro S800, jedan od najluksuznijih i najnaprednijih automobila koji su dosad stigli s istoka.

Ovaj pravni spor događa se u vrijeme velikih ekonomskih i političkih napetosti između europske i kineske automobilske industrije. Europska unija već dulje vrijeme izražava duboku zabrinutost zbog sve većeg i agresivnijeg uvoza kineskih vozila, za koja se snažno sumnja da imaju nepoštenu prednost zbog bogatih državnih subvencija u matičnoj zemlji. Kao direktan politički odgovor, Europska unija je nedavno uvela dodatne carine na uvoz električnih vozila proizvedenih u Kini.

Pravni sporovi oko stroge zaštite vlastitog brenda uopće nisu rijetkost za Audi na ovim prostorima. Tvrtka je i nešto ranije poduzimala oštre pravne korake pred europskim sudovima, poput onih u medijski popraćenom slučaju protiv kineskog proizvođača Nio zbog naziva određenih modela koji su previše zvučali kao Audijeve slavne oznake S6 i S8. Istovremeno, pod teretom novih nameta, sve veći broj kineskih proizvođača automobila ozbiljno razmatra otvaranje vlastitih proizvodnih pogona unutar granica Europe kako bi uspješno izbjegli visoke uvozne carine i bolje se pozicionirali na iznimno zahtjevnom europskom tržištu.

*uz korištenje AI-ja