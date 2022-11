Novitet na WhatsAppu: Lakše možete pričati sami sa sobom

WhatsApp je počeo uvoditi značajku koja korisnicima omogućuje da sami sebi šalju poruke. Nazvana 'Message Yourself', značajka će biti praktična jer će korisnici moći sami sebi slati razne bilješke, podsjetnike ili, primjerice, popise za kupnju.

U ponedjeljak je aplikacija u vlasništvu Mete najavila uvođenje nove značajke za razmjenu poruka koja će doći do svih korisnika Androida i iPhonea u nadolazećim tjednima. U početku je testirana s nekim beta testerima, izvijestio je krajem listopada WhatsApp beta tracker WABetaInfo.

Tvrtka je za TechCrunch potvrdila da se značajka počela uvoditi globalno.

Korisnici će svoj kontakt vidjeti na vrhu popisa kontakata na WhatsAppu kada kreiraju novi chat. Dodirom tog kontakta odvest će se u chat koji mogu koristiti za slanje poruka samima sebi.

WhatsAppov rival Signal ima značajku pod nazivom 'Note to Self' koja funkcionira po sličnom principu. Međutim, za razliku od WhatsAppove novopokrenute značajke kojoj se može pristupiti s vrha popisa kontakata u aplikaciji, Signal ne predlaže vaš vlastiti profil na vrhu popisa primatelja. Korisnici moraju pretražiti i odabrati unos kontakta 'Note to Self' kako bi koristili ovu značajku.

Telegram također nudi sličnu značajku pod nazivom 'Spremljene poruke' koja korisnicima omogućuje označavanje važnih poruka kao i spremanje njihovih bilješki i podsjetnika kojima se može pristupiti u budućnosti. Jednom spremljenim porukama može se pristupiti s vrha zaslona za razgovore.