Novo istraživanje pokazuje koliko često YouTube novim korisnicima gura 'AI smeće'

Preko 20% videa koje YouTube preporuči potpuno novom korisniku spada u ono što se sve češće zove “AI slop”, niskokvalitetni AI sadržaj napravljen da sakuplja klikove i zaradu, prenosi The Guardian.

Prema analizi tvrtke Kapwing, istraživači su napravili novi YouTube račun i pregledali prvih 500 preporučenih videa, a 104 su označili kao AI slop. U istom uzorku navode i da je oko trećine preporuka završilo u širem košu “brainrot” sadržaja, što uključuje AI slop i druge videe napravljene primarno da zadrže pažnju i monetiziraju je.

Kapwing je paralelno pregledao i 15.000 najvećih YouTube kanala, po njihovom opisu uzeli su top 100 kanala u svakoj državi, i našli 278 kanala koji su, prema njihovoj procjeni, u potpunosti posvećeni AI slopu. Ti kanali su ukupno skupili više od 63 milijarde pregleda i 221 milijun pretplatnika, a procjena prihoda ide do oko 117 milijuna dolara godišnje.

U tekstu se spominju i konkretni primjeri koji dobro opisuju format: apsurdne mini priče bez logike, često ciljane na djecu, ili “šok” videi s katastrofama, poplavama i sličnim scenama. Poanta je da takav sadržaj nema jezičnu barijeru i lako putuje preko granica, pa može eksplodirati i izvan zemlje u kojoj je nastao.

YouTube, naravno, tvrdi da mu je fokus povezati korisnike s kvalitetnim sadržajem bez obzira na to je li napravljen uz AI alate i da uklanja sadržaj kad krši pravila. U pozadini je i monetizacijska politika u kojoj YouTube sve jasnije cilja masovno proizveden, ponavljajući sadržaj, a 2025. su dodatno naglasili da je “inauthentic content” ionako oduvijek bio problem za monetizaciju.

Kao običan Youtube korisnik, zgodno je da znate da njegov algoritam uči iz prvih nekoliko minuta, pa je novi račun posebno osjetljiv na ono što mu se “zalijepi” na početku. Ako želite smanjiti šansu da feed ode u smjeru AI smeća, pomaže da se odmah prati provjerene kanale, da se agresivno koristi “Not interested” i “Don’t recommend channel”, te da se Shorts gledaju selektivno, jer se upravo tamo ovakvi formati najlakše šire.